Sarp Apak kimdir?

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Sarp Apak evlendi

Sarp Apak evleniyor (İşte düğün tarihi)

Elif Bayram

, Diyarbakır’da 1981 yılında doğdu. Çocukluğunun kısa bir dönemini burada geçiren oyuncunun ailesi daha sonradan Bursa’ya taşındı. Sarp Apak hem ilkokul hem de Lise eğitimini taşındıkları ilk şehir olan Bursa’da tamamladı.Oyunculuğa karşı sürekli bir yeteneği olduğu etrafındaki insanlar ve özellikle ailesi tarafından da görülüncegönderildi. Bu bölümden başarıyla mezun olması ise 2004 yılına uzanıyor. Üniversiteyi bitirdikten hemen sonra hocasının da önerisi ile Sarp Apak hayallerini gerçekleştirmek üzere İstanbul’a doğru yola çıktı. İstanbul’da kısa süre içerisinde tiyatro ahalisi tarafından performansı ile takdir toplamayı başaran oyuncu Yılmaz Erdoğan yönetiminde bulunan BKM ekibinin içerisinde yer aldı.Organize İşler (2005 yılı Kemal) Beyaz Melek (2007 yılı Reşat) Plajda (2008 yılı Ali) O… Çocukları (2008 yılı Saffet) Aşk Tutulması (2008 yılı Konuk) Güneşi Gördüm (2009 yılı Ahmet) Yedi Kocalı Hürmüz (2009 yılı Fişek Ömer) Aşk Geliyorum Demez (2009 yılı Berkcan) Yeraltı (2012 yılı Barmen) Karışık Kaset (2014 yılı Ulaş)Avrupa Yakası (2006-2009 Tanrıverdi) Kavak Yelleri (2009-2011 Güven Karakuş) Yalan Dünya (2012 Emir Danışman)