Sarp Apak ve Bengisu Uzunöz'den bebek müjdesi

Geçen haziranda Barselona’da evlenen Sarp Apak ve Bengisu Uzunöz
, ilk bebek heyecanını yaşamaya başladı.
Bengisu Uzunöz’ün
2.5 AYLIK HAMİLE
2.5 aylık hamile olduğu öğrenildi. Çift, açıklamak için erken olduğu düşüncesiyle mutlu haberi sadece aileleri ve yakın dostlarıyla paylaştı. Ancak bu, müjdenin kısa sürede duyulmasını engellemedi.
Sarp Apak
, kısa süre önce verdiği röportajda “Evlenmek için 35 yıl bekledim. Aradığım insanı buldum, keyfim yerinde. Bir an önce baba olmak istiyorum. Yakında çocuk müjdesini patlatırım” demişti.
"HANIMCIYIM, MUTLUYUM"
Öte yandan evde karısının sözünün geçtiğini söyleyen Sarp Apak şöyle konuşmuştu: “Şov yapmıyorum, bildiğiniz hanımcıyım. Bundan da hiç gocunmuyorum. Bizim evde de böyleydi. Babam çok mutludur mesela, kafası hep rahat! Net bir şekilde ifade ediyorum; doğrusu budur zaten. Eşim mutluysa, ben de mutlu olurum. Huzur için tüm erkeklere hanımcılığı tavsiye ediyorum.”
Sarp Apak: Evde karımın sözü geçer
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Elif Bayram