Sarp Apak ve Bengisu Uzunöz'den bebek müjdesi



2.5 AYLIK HAMİLE

"HANIMCIYIM, MUTLUYUM"

Sarp Apak: Evde karımın sözü geçer

Sarp Apak kimdir?

Sarp Apak evlendi

Elif Bayram

Geçen haziranda Barselona’da evlenen, ilk bebek heyecanını yaşamaya başladı.2.5 aylık hamile olduğu öğrenildi. Çift, açıklamak için erken olduğu düşüncesiyle mutlu haberi sadece aileleri ve yakın dostlarıyla paylaştı. Ancak bu, müjdenin kısa sürede duyulmasını engellemedi., kısa süre önce verdiği röportajda “Evlenmek için 35 yıl bekledim. Aradığım insanı buldum, keyfim yerinde. Bir an önce baba olmak istiyorum. Yakında çocuk müjdesini patlatırım” demişti.Öte yandan evde karısının sözünün geçtiğini söyleyen Sarp Apak şöyle konuşmuştu: “Şov yapmıyorum, bildiğiniz hanımcıyım. Bundan da hiç gocunmuyorum. Bizim evde de böyleydi. Babam çok mutludur mesela, kafası hep rahat! Net bir şekilde ifade ediyorum; doğrusu budur zaten. Eşim mutluysa, ben de mutlu olurum. Huzur için tüm erkeklere hanımcılığı tavsiye ediyorum.”