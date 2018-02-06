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Sarp Apak ve Bengisu Uzunöz'den bebek müjdesi

Sekiz ay önce nikâh masasına oturan Sarp Apak ve Bengisu Uzunöz, bebek sevinci yaşıyor

Sarp Apak ve Bengisu Uzunöz'den bebek müjdesi
Geçen haziranda Barselona’da evlenen Sarp Apak ve Bengisu Uzunöz, ilk bebek heyecanını yaşamaya başladı.


2.5 AYLIK HAMİLE


Bengisu Uzunöz’ün 2.5 aylık hamile olduğu öğrenildi. Çift, açıklamak için erken olduğu düşüncesiyle mutlu haberi sadece aileleri ve yakın dostlarıyla paylaştı. Ancak bu, müjdenin kısa sürede duyulmasını engellemedi.

Sarp Apak, kısa süre önce verdiği röportajda “Evlenmek için 35 yıl bekledim. Aradığım insanı buldum, keyfim yerinde. Bir an önce baba olmak istiyorum. Yakında çocuk müjdesini patlatırım” demişti.
 

"HANIMCIYIM, MUTLUYUM"


Öte yandan evde karısının sözünün geçtiğini söyleyen Sarp Apak şöyle konuşmuştu: “Şov yapmıyorum, bildiğiniz hanımcıyım. Bundan da hiç gocunmuyorum. Bizim evde de böyleydi. Babam çok mutludur mesela, kafası hep rahat! Net bir şekilde ifade ediyorum; doğrusu budur zaten. Eşim mutluysa, ben de mutlu olurum. Huzur için tüm erkeklere hanımcılığı tavsiye ediyorum.”

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