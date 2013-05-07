Şaşkına çeviren 'canavar'

Yeni Zelanda’nın kuzeyinde kalan Plenty Körfezi’nde kıyıya vuran deniz canlısına ait kalıntılar, kamuoyunda büyük şaşkınlığa neden oldu. Sun Live gazetesi, 9 metre uzunluğundaki canlının çürümekte olan cesedinin, ‘eski çağlarda yaşamış dev deniz canlılarına benzediği’ ifade etti.

Kumsalda gezinti yaparken kalıntıya ulaşan Yeni Zelandalılar, dev bir bir çene ve büyük dişlere sahip olan dev canlının videosunu YouTube’da yayınlayarak ne olduğunun anlaşılması için yardım istedi.

Yeni Zelandalı bir deniz biyoloğu, sahip olduğu farklı yüzgecinden dolayı canlının bir katil balina olduğunu tespit etti. Buna rağmen, bazı insanlar deniz canavarı iddialarını sürdürdü.

DEV ‘BOZULMUŞ’ BALİNA

Deniz canavarlarının en çok tartışma yaratan türü, ilk olarak 1896 yılında Florida’nın St. Augustine kıyılarının açıklarında görülen ve ‘blob’, yani ‘damla’ olarak adlandırılan yapılar.

En ünlüsü 2003 yılında Şili’nin Pinuno Kumsalı’na vuran 13 tonluk doku kalıntısı, bazı bilim insanlarında tespit edilmemiş bir dev ahtapot türü olarak düşünülmüş, 2004 yılında yapılan biyokimyasal, moleküler ve DNA analizleri ise bu tuhaf yapıların büyük balinaların farklı türlerine ait olduğunu göstermişti.

ScienceDaily sitesinde Ocak 2004’te yayımlanan haberde açıklama yapan araştırma ekibinin başındaki biyolog Skip Pierce, ‘Şili’deki kalıntının mürekkep balığı veya ahtapot olmadığını, tersine ispermeçet balinasının bozulmuş hali olduğunu’ belirtmişti.

ntvmsnbc