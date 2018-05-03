Satılık Antik Kent haberleri asılsız çıktı

ARAZİNİN MÜLKİYET SAHİBİ DEVLETTİR



BARGİLYA ANTİK KENTİ

Büşra Kamış

girişinde 330 dönümlük arazinin içerisinde bulunan antik kentin satışının mümkün olmadığı öğrenildi. Boğaziçi Köyü Muhtarı İbrahim Köksal, arazinin davalık olduğunu ama arazinin tapusunun devletin üzerine olduğunu ifade ederek, "Boğaziçi köyünün eski ismi Bargilya’dır. Tarihi bir kenti içinde barındırıyor. Milattan önce 2 binli yıllarda kent merkezi ve Efes gibi bir yerdi. Bu bölge daha sonra ismi Boğaziçi olarak değiştiriliyor. Hava alanına yakın, Bodrum’a, Milas’a yakın, Kuş cennetinin bitişiğinde bir yer. Buranın güzelliğinin ortaya çıkması için Kültür ve Turizm Bakanlığına yazılar yazdık. Maalesef hazine avcılarının talanına uğramış durumda. Bodrum gibi turizme alternatif bir yer. 40 yıl önce 1’inci dereceden sit alanı ilan edilen bu bölgenin bir an önce kazı çalışmaları yapılması ve gün yüzüne çıkarılmasını istiyoruz" dedi.Köksal, arazinin satışının mümkün olmadığını da belirterek, "Bu arazinin satışı mümkün değil yasal olarak. 40 yıl önce burası sit alanı ilan edildikten sonra bu yerin karşılığında başka bir arazi gösterildi Kültür ve Turizm Bakanlığınca. Kabul etmediler ve bir bedel tespit edildi. Her 2 teklife de razı olmadı mülkiyet sahibi. Şu anda davaları halen devam ediyor. Ancak alacağının temliki yolu ile bir başkasına devredebilir. Tapuyu devredemez sadece alacağını devredebilir. Burası devletin mülkiyetine geçmiş bir arazi tapu kayıtlarında. Tapu sahipleri henüz parasını alamadığı için birkaç kuşaktır bu sıkıntıyı çekiyorlar. Konuyu basında gündeme getirip idare nezdinde hızlandırmak istiyorlar. Arazi üzerinde devletin 1’inci dereceden şerh var. Bu arazinin mülkiyet sahibi esasen devlettir" şeklinde konuştu.Tarih fışkıran Bargilya Antik Kenti'nin hissedarlarından 87 yaşındaki Hüseyin Üçpınar ise arazinin satılık olmadığını, basında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.Tarihteki ismiyle Bargylia yerleşimi, günümüz Bodrum Hava limanı yakınlarındaki Güllük Körfezinin güneyinde (Boğaziçi köyünün yakınındaki) ufak bir tepenin üzerinde bulunuyor. Atina Dellos birliğinde şehrin adının geçmesi kentin M.Ö 5.yüzyılda kurulduğunu düşündürüyor. Büyük İskender’in tüm bölgeyi hakimiyeti altına aldığı yıllarda kenti merkezinin üs olarak kullandığı biliniyor. Milattan önce 3’üncü yüzyıldan sonra kent büyük gelişim gösterdi. Bargylia bir müddet sonra Rodos şövalyelerinin daha sonra da Roma İmparatorluğunun hakimiyeti altına girdi. Bu dönemde kentteki ticaretin çok geliştiği biliniyor. Hristiyanlık devrinde küçük bir piskoposluk merkezi görünümünde olan antik kentte surlar, tapınağa ait olduğu düşünülen bir alan, yeri belli olan antik tiyatro, küçük bir stoa kalıntısı, Roma çağından kalan bir hamam kalıntısı ve Bizans dönemine ait olduğu düşünülen nekropol kalıntıları bulunuyor.