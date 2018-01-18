SON DAKİKA

Satürn'ün uydusu Titan'da 'deniz seviyesi' tespit edildi

ABD'nin Cornell Üniversitesi'nden Gökbilimci Alex Hayes önderliğindeki araştırma ekibi, Satürn'ün uydusuTitan'daki hidrokarbon denizlerinin kütle çekiminin etkisiyle dünyadaki "deniz seviyesine" benzer bir ortalama yüzey irtifasına sahip olduğunu belirledi

Satürn'ün uydusu Titan'da 'deniz seviyesi' tespit edildi
Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Satürn keşif uydusu Cassini'nin, gezegenin yüzeyine yaptığı nihai dalış sırasında dünyaya gönderdiği radar görüntülerini kullanan araştırmacılar, hidrokarbon göllerinin de bu ortalama irtifadan yalnızca birkaç yüz metre yüksekte olduğunu gözlemledi.

YERALTI SİSTEMİ ARACILIĞIYLA BİRBİRİNE BAĞLI

Titan'ın, Güneş Sistemi'nde, yüzeyinde istikrarlı şekilde sıvı barındıran Dünya dışındaki tek gök cismi olduğuna dikkati çeken araştırmacılar, ortalama su seviyesinin varlığının metan ve etan gibi hidrokarbonlardan oluşan deniz ve göllerin, tıpkı Dünya'da olduğu gibi bir yeraltı sistemi aracılığıyla birbirine bağlı olduğu anlamına geldiğini vurguladı.

AA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Hollanda'da camiye ırkçı saldırı

Hollanda'da camiye ırkçı saldırı
15 aylık bebeği öldüren bakıcı duruşmada konuşmadı

15 aylık bebeği öldüren bakıcı duruşmada konuşmadı
Gine'de hamile kalmak isteyen kadınların karnını büyüten şifacı gözaltında

Gine'de hamile kalmak isteyen kadınların karnını büyüten şifacı gözaltında
2018 Hasselblad Masters Awards sahiplerini buldu

2018 Hasselblad Masters Awards sahiplerini buldu
Rusya'da anne ve baba öz kızlarına yıllarca cinsel istismarda bulundu

Rusya'da anne ve baba öz kızlarına yıllarca cinsel istismarda bulundu
Merkel'in fotoğrafıyla oynayıp şirketinin tanıtımını yaptı

Merkel'in fotoğrafıyla oynayıp şirketinin tanıtımını yaptı

Son dakika! Suriye'den çok sert ABD çıkışı

Son dakika! Suriye'den çok sert ABD çıkışı
ABD Başkanı Donald Trump yalan habercilik ödüllerini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump yalan habercilik ödüllerini açıkladı
Kazakistan'da feci olay! 52 kişi öldü

Kazakistan'da feci olay! 52 kişi öldü
Batı Şeria'daki çatışmada Filistinli bir genç şehit oldu

Batı Şeria'daki çatışmada Filistinli bir genç şehit oldu
Bahamalar'da 6 yolcunun olduğu uçak kayboldu

Bahamalar'da 6 yolcunun olduğu uçak kayboldu