Savaşçı 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler yaşandı?

SAVAŞÇI 30. BÖLÜMDE NELER OLDU?

SAVAŞÇI DİZİSİNİN 30. BÖLÜM FRAGMANLARI:

Çiğdem Saltık

dün akşam 30. bölümü ile ekrana geldi. Pazar akşamları ekrana gelen dizinin son bölümünde Kuzgun sınava tabi tutuldu. Savaşçı 31. bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölümü 11 Şubat Pazar akşamı ekrana gelecek.Pia'nın zehirli kahveyi hazırlayıp Albay Kopuz'a sunduğu sırada, karargaha gelen Temo'yla ilgili önemli bir istihbarat, Kılıç Timi'ni harekete geçirir. Fakat Temo, hazırladığı sinsi planını hemen devreye sokar. Temo ve adamlarıyla büyük bir çatışmaya giren Kılıç Timi, gelişen beklenmedik bir durumla, zamana karşı yarışmak zorunda kalır. Ama Temo'yu ölü ya da diri ele geçirmeye kararlı olan Yüzbaşı Kağan'ın ve Yüzbaşı Haydar'ın vazgeçmeye hiç niyeti yoktur. Kağan ve Yörük Haydar, Temo'yu yok etmek için bir kez daha ateşe koşarlar: tüm sevdikleri ve kapanmamış tüm hesaplar için. Diğer tarafta ise Temo'yla bağlantısı olduğu anlaşılan Kuzgun, Kılıç Timi'ne bela olmak için büyük bir hazırlık içindedir.