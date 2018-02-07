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Savunmada 2018'e hızlı başlangıç

Türk savunma sanayisi, yeni yılın ilk günleriyle birlikte güvenlik güçlerinin kullanımına yeni ürünler sunmaya başladı. 2 yeni ATAK helikopteri, uydu kontrolü teknolojisine sahip  ANKA-S İHA sistemi ve döner kanat kamikaze KARGU gibi ürünler envanterdeki yerini aldı
 

Savunmada 2018'e hızlı başlangıç
Türk savunma sanayisi, 2018'le  birlikte güvenlik güçlerinin kullanımına yeni ürünler sunmaya başladı. Savunma ve  havacılık sektörünün ihracat performansında da artış yaşandı.

Savunma sanayisinde faaliyet gösteren ana ve alt yükleniciler, tedarik  makamlarıyla imzaladıkları sözleşmeler kapsamındaki faaliyetlerine 2018'de yeni  ürünler ekleyerek devam ediyor.

Bu çabaların sonucunda Türkiye, insansız hava aracı (İHA)  platformlarındaki yetkinliğini yeni bir noktaya taşıdı.

Uydu kontrolüyle görüş hattı ötesinde, gece ve gündüz şartlarında  otonom uçuş ve seyrüsefer yapabilen ilk İHA sistemi, Türk Hava Kuvvetlerinin  kullanımına sunuldu.


ANKA-S olarak adlandırılan 2 hava aracı ve ilgili donanımlardan oluşan sistem, milli uçuş kontrol bilgisayarı, milli hava aracı kontrol bilgisayarı ve  milli dost/düşman tanıma sistemiyle emniyet ve operasyon kabiliyeti olarak  sınıfının en yetkin sistemlerinden biri olarak envanterdeki yerini aldı.

ANKA-S, istihbarat, keşif ve gözetleme amaçlı olarak güvenlik  güçlerine katkı verecek.


HAVA FİLOSUNA 2 YENİ ATAK

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin taarruz ve taktik keşif helikopteri  ihtiyacının karşılanması amacıyla geliştirilen T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif  Helikopteri'nin envanterdeki sayısı da artmaya devam ediyor.

Geçen yılın sonunda 27 olan ATAK helikopterine, bu yıl geçen kısa  sürede 2 helikopter daha eklendi.

T129 ATAK helikopterinde kazanılan teknolojik bilgi birikimi ve  operasyonel tecrübe neticesinde, tamamen milli ve yerli imkan ve kabiliyetlerle  tasarlanacak ATAK 2 Taarruz Helikopteri Projesi'ne yönelik çalışmalar da devam  ediyor.

Yakın hava desteği görevleri için 76 adete kadar güdümsüz roket ve 500  adet mühimmat kapasiteli 20 milimetre top ile donatılan ATAK helikopteri, çok  amaçlı görevlere uygun olarak da 8 adet UMTAS Anti-Tank Füzesi, 16 adet CİRİT  Lazer Güdümlü Füze, 8 adet STINGER Hava-Hava Füzesi taşıyabiliyor.

"ATMACA" KAMİKAZE GÖREV BAŞINDA

"Türkiye'nin gökyüzündeki yeni askerleri" olarak nitelendirilen  "kamikaze drone"ların envanterdeki sayı ve çeşitliliği artıyor.

Otonom Taktik Vurucu Sabit Kanatlı Drone "ALPAGU"nun ardından Otonom  Doner Kanatlı Vurucu Drone "KARGU" da envantere girmeye başladı.

Güvenlik güçlerinin anlık hedef tespit, takip ve imha kabiliyetinin  arttırılması için Özel Kuvvetler Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığına  "KARGU" teslimatı gerçekleştirildi.

"Dağ başındaki gözlem kulesi" ve "atmaca" anlamlarına gelen KARGU,  azami 45 saniye hazırlık süresine, 5 kilometre menzile sahip bulunuyor.

Özellikle meskun mahalde güvenlik güçlerine katkı sağlaması planlanan  KARGU ile bir binanın ya da mağaranın içine girilip tespit yapılabilecek, tehdit  unsurları etkisiz hale getirilebilecek.


"FÜZE AVCISI" İÇİN SERİ ÜRETİM ZAMANI

Türk savunma sanayisi, envantere yeni giren ürünlerin yanı sıra seri üretim sözleşmeleriyle de yeni sorumluluklar üstlendi.

Türkiye'nin katmanlı hava savunma sistemi hedefi için önemli bir  kilometre taşı olan 35 milimetre Hava Savunma Sistemleri Modernizasyonu ve  Parçacıklı Mühimmat Tedariki Projesi sözleşmesi kapsamında, havadan karaya  füzelere karşı etkinliğini kanıtlayan ve "Füze Avcısı" unvanını kazanan hava  savunma top sistemlerinin seri üretimi başladı. Üretilecek olan sistemler Kara  Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri komutanlığına teslim edilecek.

Çekili Top Modernizasyonu ile TSK envanterinde bulunan toplara, hava  tehditlerine karşı etkinliğin istenilen düzeye çıkarılmasında önemli rol oynayan  parçacıklı mühimmat atma yeteneği kazandıracak.

Toplarda bulunan alt sistemler, güncel teknolojiye uygun yeni  sistemlerle değiştirilecek ve ihtiyaç duyulan mekanik iyileştirmelerle etkin bir  hava savunma silahı ortaya çıkarılacak.

Parçacıklı mühimmat ise hava savunma sistemlerinin etkinliğini önemli  ölçüde artıracak.

Günümüzde sayıları hızla artan seyir füzesi, havadan karaya  füzeler, insansız hava araçları ve benzeri hava tehditlerine karşı namlulu silah  sistemlerinin etkinlik düzeylerinin artırılması ihtiyacı, yeni nesil  "programlanabilir parçacıklı mühimmat" kullanımını gündeme getirdi.

Hava tehdit unsurunun yüksek kinetik enerjiye ve penetrasyon  yeteneğine sahip parçacıklardan oluşan bir bulut içinde bırakılmasına dayalı söz  konusu mühimmat konsepti, klasik mühimmat tipleriyle etkinlik sağlanamayan birçok  hava tehdidine karşı maliyet etkin hava savunma çözümü sağlıyor.

Parçacıklı mühimmat, namlulu silahlarda kullanılmak üzere tamamı yurt  içinde geliştirilen bir akıllı mühimmatın seri üretimini içeriyor olması yönüyle  de bir ilk niteliği taşıyor.

HÜRKUŞ-B İLK TESTTEN GEÇTİ

Bu yıl ortasında Hava Kuvvetleri Komutanlığının envanterine girmesi  planlanan HÜRKUŞ-B'nin ilk test uçuşu da bu dönemde gerçekleştirildi.

Planlanan 90 saat sorti uçuşun ardından envantere girecek HÜRKUŞ-B,  sınıfının en iyisi olarak gösteriliyor. HÜRKUŞ-B'de sayısal kokpit kullanılıyor.

AA

 


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