15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Sayısal Loto 30.12.2017 sonuçları

Sayısal Loto’nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen bir kişi, 1 milyon 759 bin 551 lira 20 kuruşluk ikramiyenin sahibi oldu

Sayısal Loto 30.12.2017 sonuçları
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 104 kişi 7 bin 124 lira 70’er kuruş, 4 bilen 7 bin 492 kişi 74  lira 65’er kuruş, 3 bilen 138 bin 991 kişi 11 lira 30’ar kuruş ikramiye kazandı.          


TALİHLİ BODRUM'DAN


Büyük ikramiyeyi kazanan talihli kuponunu Muğla’nın Bodrum ilçesinden yatırdı.          

Çekilişte toplam 4 milyon 630 bin 396 lira 10 kuruş ikramiye  dağıtıldı.          

Hasılattan kamuya KDV olarak 1 milyon 840 bin 685 lira 87 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 28 bin 976 lira 91 kuruş aktarılacak.  
 

İŞTE KAZANDIRAN NUMARALAR:

3, 6, 19, 35, 38 ve 41

İstanbul'dan yürüyerek Kudüs’e giden Nurettin Koç Ankara'da

İstanbul'dan yürüyerek Kudüs’e giden Nurettin Koç Ankara'da
Yunanistan'dan serbest kalan firari darbeci ilgili yeni adım

Yunanistan'dan serbest kalan firari darbeci ilgili yeni adım
Diyarbakır’da hükümet konağının bulunduğu bölgeye el bombası atıldı

Diyarbakır’da hükümet konağının bulunduğu bölgeye el bombası atıldı
Evde içki üretenlere kötü haber: Etil alkol satışına 'kimyasal' düzenleme

Evde içki üretenlere kötü haber: Etil alkol satışına 'kimyasal' düzenleme
Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a sert tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a sert tepki
İran sınırında ilginç görüntü

İran sınırında ilginç görüntü
DEAŞ'ın 'savcısı' Şanlıurfa'da yakalandı

DEAŞ'ın 'savcısı' Şanlıurfa'da yakalandı
Trakya'da ilk: Klimalı otobüs durağı

Trakya'da ilk: Klimalı otobüs durağı

Hakan Çavuşoğlu'dan Yunanistan'a tepki

Hakan Çavuşoğlu'dan Yunanistan'a tepki
Kayalıkta sıkışan köpek kurtarılmayı bekliyor

Kayalıkta sıkışan köpek kurtarılmayı bekliyor

Son dakika... Boğaz köprüleri ve otoyol geçiş ücretlerine zam

Son dakika... Boğaz köprüleri ve otoyol geçiş ücretlerine zam