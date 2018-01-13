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Sayısal Loto çekildi (13 Ocak 2018 Sayısal Loto sonuçları)

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto’nun bu haftaki çekilişi yapıldı. İşte 13 Ocak 2018 Sayısal Loto sonuçları
 

Sayısal Loto çekildi (13 Ocak 2018 Sayısal Loto sonuçları)
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Sayısal Loto’nun bin 105’inci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 2, 14, 27, 31, 32 ve 45 oldu.
 

6 BİLEN 2 KİŞİ VAR


Sayısal Loto’nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen 2 kişi, 1 milyon 962 bin 121 lira 5’er kuruşluk ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 154 kişi 5 bin 639 lira 70’er kuruş, 4 bilen 8 bin 783 kişi 74 lira 15’er kuruş, 3 bilen 162 bin 492 kişi 11 lira 35’er kuruş ikramiye kazandı. Büyük ikramiyeyi kazanan talihliler kuponlarını Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ile Denizli’nin Merkezefendi ilçelerinden yatırdı.

Çekilişte toplam 7 milyon 288 bin 299 lira 55 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan kamuya KDV olarak 2 milyon 157 bin 218 lira 77 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 205 bin 757 lira 47 kuruş aktarılacak.
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