Sayısal Loto çekildi (13 Ocak 2018 Sayısal Loto sonuçları)

6 BİLEN 2 KİŞİ VAR

Mine Bozkurt

İdaresinden yapılan açıklamaya göre,’nun bin 105’inci hafta çekilişinde kazandıran numaralaroldu.Sayısal Loto’nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen 2 kişi, 1 milyon 962 bin 121 lira 5’er kuruşluk ikramiyenin sahibi oldu.Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 154 kişi 5 bin 639 lira 70’er kuruş, 4 bilen 8 bin 783 kişi 74 lira 15’er kuruş, 3 bilen 162 bin 492 kişi 11 lira 35’er kuruş ikramiye kazandı. Büyük ikramiyeyi kazanan talihliler kuponlarını Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ile Denizli’nin Merkezefendi ilçelerinden yatırdı.Çekilişte toplam 7 milyon 288 bin 299 lira 55 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan kamuya KDV olarak 2 milyon 157 bin 218 lira 77 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 205 bin 757 lira 47 kuruş aktarılacak.