Sayısal Loto çekildi (19 Mayıs Sayısal Loto Sonuçları)
Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto’nun bin 123’üncü hafta çekilişi yapıldı
Milli Piyango İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte kazandıran numaralar 3, 4, 5, 21, 24, 34 olarak belirlendi.
Bu haftaki çekilişte 4’üncü kez 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye 5 bilenler arasında dağıtıldı.
4'ÜNCÜ KEZ DEVRETTİ
Milli Piyango İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, bin 123’ücü hafta çekilişinde 5 bilen 157 kişi 55 bin 748 lira 45’er kuruş, 4 bilen 10 bin 34 kişi 67 lira 85’er kuruş, 3 bilen 190 bin 923 kişi de 10 lira 5’er kuruş ikramiye alacak.
Çekilişte toplam 11 milyon 352 bin 89 lira 70 kuruş ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan KDV olarak 2 milyon 247 bin 183 lira 46 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 255 bin 988 lira 95 kuruş kamuya aktarılacak.
ANKARA (AA)