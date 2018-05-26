Sayısal Loto çekildi (26 Mayıs 2018)

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte kazandıran numaralar 1, 10, 11, 13, 26, 34 olarak belirlendi.

BÜYÜK İKRAMİYE DEVRETİ

Sayısal Loto’nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 862 bin 135 lira 13 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bin 124’üncü hafta çekilişinde 5 bilen 139 kişi 5 bin 641 lira 85’er kuruş, 4 bilen 8 bin 289 kişi 71 lira 65’er kuruş, 3 bilen 150 bin 917 kişi 11’er lira ikramiye alacak. Çekilişte toplam 3 milyon 38 bin 211 lira ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 949 bin 40 lira 53 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 88 bin 964 lira 55 kuruş kamuya aktarılacak.