Sayısal Loto çekildi! (27 Ocak Sayısal Loto sonuçları)

Sayısal Loto
1107. hafta sonuçları Milli Piyango İdaresi
tarafından noter huzurunda bu akşam çekildi. Sayısal Loto çekilişi için milyonlarca vatandaş şansını denedi.
27 Ocak sonuçlarında kazandıran numaralar 4 - 14 - 16 - 40 - 44 - 45
olarak belirlenirken, İstanbul Kadıköy'den bir talihli 4 trilyonluk büyük ikramiyeyi kazandı. İşte Sayısal Loto
'ya dair diğer tüm detay ve bilgiler...
SAYISAL LOTO BİLET SORGULA
04 - 14 - 16 - 40 - 44 - 45
İŞTE KAZANDIRAN NUMARALAR
6 bilen kişi sayısı : 1 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4.043.548,95 TL
5 bilen kişi sayısı: 149
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 6.007,80 TL
4 bilen kişi sayısı: 8.728 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 77,20 TL
3 bilen kişi sayısı: 164.463 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 11,55 TL
SAYISAL LOTO'DA EN ÇOK DÜŞEN NUMARALAR
Son 855 haftada Sayısal Lotoda en çok çıkan 5 sayı 21 , 18 , 36 , 38 ve 40 sayılarıdır.
Haber Merkezi