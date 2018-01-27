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Sayısal Loto çekildi! (27 Ocak Sayısal Loto sonuçları)

Milyonlarca vatandaşın büyük bir merakla beklediği Sayısal Loto çekiliş sonuçlarında kazandıran numaralar 4 - 14 - 16 - 40 - 44 - 45 olarak belirlendi. Sayısal Loto'da İstanbul Kadıköy'den bir talihli 4 trilyon kazandı

27 Ocak 2018, Cumartesi 22:08
Sayısal Loto çekildi! (27 Ocak Sayısal Loto sonuçları)
Sayısal Loto 1107. hafta sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda bu akşam çekildi. Sayısal Loto çekilişi için milyonlarca vatandaş şansını denedi.

27 Ocak sonuçlarında kazandıran numaralar 4 - 14 - 16 - 40 - 44 - 45 olarak belirlenirken, İstanbul Kadıköy'den bir talihli 4 trilyonluk büyük ikramiyeyi kazandı. İşte Sayısal Loto'ya dair diğer tüm detay ve bilgiler... 

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İŞTE KAZANDIRAN NUMARALAR


04 - 14 - 16 - 40 - 44 - 45

6 bilen kişi sayısı : 1   Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4.043.548,95 TL
5 bilen kişi sayısı: 149     Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 6.007,80 TL
4 bilen kişi sayısı: 8.728    Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 77,20 TL
3 bilen kişi sayısı: 164.463  Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 11,55 TL


SAYISAL LOTO'DA EN ÇOK DÜŞEN NUMARALAR 


Son 855 haftada Sayısal Lotoda en çok çıkan 5 sayı 21 , 18 , 36 , 38 ve 40 sayılarıdır.


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