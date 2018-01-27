Sayısal Loto çekildi! (27 Ocak Sayısal Loto sonuçları)



İŞTE KAZANDIRAN NUMARALAR



SAYISAL LOTO'DA EN ÇOK DÜŞEN NUMARALAR

Haber Merkezi

1107. hafta sonuçlarıtarafından noter huzurunda bu akşam çekildi. Sayısal Loto çekilişi için milyonlarca vatandaş şansını denedi.27 Ocak sonuçlarında kazandıran numaralarolarak belirlenirken, İstanbul Kadıköy'den bir talihli 4 trilyonluk büyük ikramiyeyi kazandı. İşte'ya dair diğer tüm detay ve bilgiler...6 bilen kişi sayısı : 1 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4.043.548,95 TL5 bilen kişi sayısı: 149Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 6.007,80 TL4 bilen kişi sayısı: 8.728 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 77,20 TL3 bilen kişi sayısı: 164.463 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 11,55 TLSon 855 haftada Sayısal Lotoda en çok çıkan 5 sayı 21 , 18 , 36 , 38 ve 40 sayılarıdır.