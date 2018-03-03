Sayısal Loto çekildi (3 Mart 2018)

Milli Piyango İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, Sayısal Loto’nun bin 112. hafta çekilişinde kazandıran numaralar 10, 21, 25, 38, 41 ve 46
olarak belirlendi.
BÜYÜK İKRAMİYE DEVRETTİ
Sayısal Loto’nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 824 bin 377 lira 41 kuruş haftaya devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 148 kişi 5 bin 675 lira 60’ar kuruş, 4 bilen 8 bin 323 kişi 76’şar lira, 3 bilen 155 bin 617 kişi 11 lira 45’er kuruş ikramiye alacak.
Çekilişte, 3 milyon 254 bin 351 lira 45 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 2 milyon 86 bin 975 lira 53 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 166 bin 434 lira 35 kuruş kamuya aktarılacak.
Mine Bozkurt