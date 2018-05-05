Sayısal Loto çekildi ( 5 Mayıs 2018 Sayısal Loto sonuçları)

İKİNCİ KEZ DEVRETTİ

Mehmet Nuri Turan

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte kazandıran numaralar 3, 6, 8,19, 26, 31 olarak belirlendi.Sayısal Loto’nun bu haftaki çekilişinde ikinci kez 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 667 bin 862 lira 52 kuruş haftaya devretti.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bin 121’inci hafta çekilişinde 5 bilen 175 kişi 4 bin 595 lira 70’şer kuruş, 4 bilen 8 bin 456 kişi 71 lira 75’er kuruş, 3 bilen 155 bin 680 kişi 10 lira 95’er kuruş ikramiye alacak.Çekilişte toplam 3 milyon 115 bin 661 lira 50 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 998 bin 745 lira 25 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 116 bin 725 lira 13 kuruş kamuya aktarılacak.(ANKARA (AA)