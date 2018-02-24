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Sayısal Loto sonuçları (24.02.2018)

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto’nun bu haftaki çekilişi yapıldı

24 Şubat 2018, Cumartesi 22:18
Sayısal Loto sonuçları (24.02.2018)
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 250 kişi 3 bin 83 lira 30’ar kuruş, 4 bilen 11 bin 242 kişi 51 lira 90’ar kuruş, 3 bilen 170 bin 798 kişi, 9 lira 55’er kuruş ikramiye alacak.


DEVRETTİ


Çekilişte, 2 milyon 985 bin 405 lira 70 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Sayısal Loto’nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 829 bin 774 lira 30 kuruş haftaya devretti.
 

İŞTE KAZANDIRAN NUMARALAR


Hasılattan KDV olarak 1 milyon 914 bin 883 lira 70 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 70 bin 39 lira 98 kuruş kamuya aktarılacak.

 Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Sayısal Loto’nun  bin 111. hafta çekilişinde kazandıran numaralar 5, 7, 10, 17, 20 ve 21 olarak  belirlendi


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