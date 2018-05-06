Sayısal Loto sonuçları açıklandı! (5 Mayıs 2018) Sayısal çekilişi

Akın Güler

Cumartesi günlerinin vazgeçilmez şans oyunu olan Sayısal Loto'nun dün akşam 1121. hafta çekiliş sonuçları açıklandı. 5 mayıs tarihli Sayısal Loto'da 6 şanslı numaryı yine bilen çıkmadı. Üst üste iki kere devreden Sayısal Loto'da 3 milyon 667 bin 862 lira 52 kuruşluk büyük ikramiye gelecek haftaya dahil edildi.İşte kazandıran numaralar: 03 - 06 - 18 - 19 - 26 - 31Diğer ikramiye dağılımı ise şöyle: 5 bilen 175 kişi 4 bin 595 lira 70'şer kuruş, 4 bilen 8 bin 456 kişi 71 lira 75'er kuruş, 3 bilen 155 bin 680 kişi 10 lira 95'er kuruş ikramiye kazandı.Oynamak istediğiniz kolon sayısını görevliye söyler ve kolonların otomatik olarak doldurulmasını sağlarsınız. Bundan sonra yapacağınız tek şey, ücretini ödeyip biletinizi teslim almak olacaktır. Sayıları kendiniz belirlemek istiyorsanız, boş kupon alıp seçtiğiniz sayıların üzerlerini kalemle işaretlemeniz gerekir. 1′den 49′a kadar olan sayıların içinden sizin belirleyeceğiniz 6 adedini seçmek suretiyle toplamda 3, 4, 5 ya da 6 adet doğru tahminde bulunmaya çalışırsınız.İkramiyeler 3′den fazla doğru tahminde bulunan katılımcılar arasında paylaşılır. Seçtiği altı adet sayıdan altısı da çekilişte çıkan katılımcılar büyük ikramiyeye hak kazanırlar. Büyük ikramiye milyon liranın üzerindedir.