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Sayıştay'a 5 üye seçilecek

Sayıştay Başkanlığı'nın boş bulunan 5 üyelik kadrosu için meslek mensupları arasında seçim yapılacak

Sayıştay'a 5 üye seçilecek
Sayıştay Başkanlığı'nın boş bulunan 5 üyelik kadrosu için meslek mensupları arasında seçim yapılacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Sayıştay Başkanlığı'nda boş bulunan 5 üyelik kadrosuna getirilecek isimler Sayıştay Kanunu'nda belirtilen niteliklere sahip istekliler arasından yapılacak seçimle belirlenecek. Boş kadrolar Sayıştay meslek mensupları kontenjanında bulunuyor. Seçim bu kontenjanı tamamlamak üzere meslek mensupları arasında gerçekleştirilecek.

Seçime katılmak isteyenler 30 gün içinde dilekçe, özgeçmiş ve yeni çekilmiş 2 vesikalık fotoğrafla Sayıştay Başkanlığı'na başvurabilecek.


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