Sayıştay'dan TÜBİTAK genel müdürü maaşı açıklaması: Ülke gerçeklerine aykırı

YASAL SINIRI YOK



23 BİN TL’NİN BELGESİ YOK

Adem Özdoğan

Yerli ve yabancı girişimcilere yönelik yüksek standartlarda teknoloji hizmeti sunmak ve Ar-Ge faaliyetleri organize etmek amacıyla kurulan Marmara Teknokent'te (MARTEK) maaş skandalı patlak verdi. Sayıştay, genel müdür maaşı için yasal olarak üst sınır belirlenmemesine karşın, aylıkların ülke gerçeklerine uygun olması gerektiği değerlendirmesi yaptı.Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre; TÜBİTAK'a bağlı MARTEK Genel Müdür Orhan Çömlek'in maaşının 32 bin lira 89 kuruş olduğu ortaya çıktı. Fahiş maaşı ortaya çıkaran Sayıştay, BOTAŞ, TOKİ ve MKE'nin başındakiler her şey dahil 13 bin lira alırken, bu maaşın şirketin mali yapısına ve ülke gerçeklerine aykırı olduğunu açıkladı.Genel Müdür Çömlek'e ayrıca kurum tarafından 2 adet kredi kartı tahsis edildiğini, kredi kartlarıyla 1 yılda yapılan 50 bin liralık alışverişin 23 bin lirasının ‘kanunen kabul edilemeyen harcamalar' olduğu belirtildi.Sayıştay'ın MARTEK raporunda “Sermayesinin yarıdan fazlası kamuya ait olan bir şirket olan Marmara Teknokent A.Ş'de çalışanlarla ilgili ücret belirlemesinde yasal bir sınırlama bulunmamaktadır. Ancak yasal bir sınırın bulunmaması ücretlendirmede, şirketin mali yapısı, ülkenin ekonomik ve sosyal koşullarının göz ardı edilmesi anlamını taşımayacaktır” sözlerine yer verildi.Şirket çalışanları ile ilgili ücret ödemelerinin değerlendirildiği raporda “Şirket Genel Müdürü için 2016 yılı ikramiyeler dahil toplam bürüt ücret 384 bin 994 lira 33 kuruş olduğu ve bunun da aylık 32 bin 082 lira 86 kuruşa tekabül ettiği anlaşılmaktadır. Aynı tarihlerde BOTAŞ, TOKİ, MKE gibi stratejik öneme haiz ve binlerce personeli bulunan kamu şirketlerinde yaklaşık her şey dahil 13 bin TL olduğu görülmektedir” denildi.Raporda Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca genel müdüre ödenen ücret ve hakların yıllık faaliyet raporunda gösterilmesinin zorunlu olduğu halde yönetmeliğin bu maddesinin ihal edildiği de belirtildi. Sayıştay raporunda “Genel Müdür'le ilgili ücret tespitlerinin ülkenin ekonomik gerçekleri ve şirketin mali yapısı dikkate alınarak, Yüksek Planlama Kurulu kararları kıyas alınarak düzenlenmesinin uygun olacağı ve üst yöneticilere ödenen ücret ve mali hakların faaliyet raporunda gösterilmesi önerilir” denildi.Sayıştay'ın hazırladığı raporda, Marmara Teknokent Genel Müdürü Orhan Çömlek'e 2 adet kredi kartı da tahsis edildiği, her iki kredi kartıyla 1 yılda toplam yapılan 50 bin liralık harcamanın 23 bin liralık kısmıyla ilgili geçerli belge sunulmadığı da kaydedildi. Raporda “Bu kartlarla ilgili harcamaların muhasebe işlemleri hesap özeti aranmaksızın harcamalarla ilişkin fiş, fatura ve kanıtlayıcı belgelerin ibrazı ile ilgili harcama kalemi kapsamında muhasebeleştirilmiştir” denildi.Sayıştay raporunda kanıtlayıcı belge olarak ibraz edilmeyen harcamaların kanunen kabul edilmeyen gider olarak kabul edildiği hatırlatılarak “2016 yılı için kanunen kabul edilmeyen giderler tutarı 23 bin 653 TL'dir. Söz konusu kredi kartları ile çeşitli harcamalar yapıldığı görülmüştür” sözlerine yer verildi.