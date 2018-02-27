Sberbank, bir süreliğine Avrupa kıtasının en zengin bankası oldu

Nazlı Erdol

'nın en büyük bankası, dün bir süreliğinekıtasının en zengin bankası oldu. Bankanınndaki adi hisse payının her biri 285 rubleye (4.15 euro), imtiyazlı hisse senetlerinin fiyatı 235'er (3.42 euro) rubleye yükseldi. Bankanın sermaye miktarı da 6.3 trilyon rubleye (91.73 milyar euro) ulaştı.'ın geride bıraktığıın sermaye fiyatı ise dün öğleden sonra 91.65 milyar Euro'da kaldı. Ancak Sberbank'ın piyasadaki liderliği gün bitiminde sona erdi. Piyasa değeri 91.8 milyar euro'ya yükselen Banco Stander, Sberbank'ın ikinci sıraya gerilemesine neden oldu. Sberbank, günü 90.7 milyar euro piyasa değeriyle bitirdi.Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu(S&P) önceki günlerde Rusya'nın kredi notunu yükseltmişti. S&P, Rusya'nın yabancı para cinsinden kredi notunun ‘BBB-‘ seviyesine, yerli para cinsinden kredi notunun da ‘BBB' seviyesine yükseltildiğini, görünümünün de ‘durağan' olduğunu açıklamıştı.