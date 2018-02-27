Sberbank, bir süreliğine Avrupa kıtasının en zengin bankası oldu

Rus Sberbank, dün kısa bir süreliğine İspanyol Banco Stander bankasını geride bırakarak Avrupa kıtasının en zengin bankası oldu. Günün sonunda Banco Stander listede tekrar birinci sıraya yükseldi

Sberbank, bir süreliğine Avrupa kıtasının en zengin bankası oldu
Rusya'nın en büyük bankası Sberbank, dün bir süreliğine Avrupa kıtasının en zengin bankası oldu. Bankanın Moskova Menkul Kıymetler Borsası'ndaki adi hisse payının her biri 285 rubleye (4.15 euro), imtiyazlı hisse senetlerinin fiyatı 235'er (3.42 euro) rubleye yükseldi. Bankanın sermaye miktarı da 6.3 trilyon rubleye (91.73 milyar euro) ulaştı.

Sberbank'ın geride bıraktığı Banco Stander'ın sermaye fiyatı ise dün öğleden sonra 91.65 milyar Euro'da kaldı. Ancak Sberbank'ın piyasadaki liderliği gün bitiminde sona erdi. Piyasa değeri 91.8 milyar euro'ya yükselen Banco Stander, Sberbank'ın ikinci sıraya gerilemesine neden oldu. Sberbank, günü 90.7 milyar euro piyasa değeriyle bitirdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poors's (S&P) önceki günlerde Rusya'nın kredi notunu yükseltmişti. S&P, Rusya'nın yabancı para cinsinden kredi notunun ‘BBB-‘ seviyesine, yerli para cinsinden kredi notunun da ‘BBB' seviyesine yükseltildiğini, görünümünün de ‘durağan' olduğunu açıklamıştı.


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