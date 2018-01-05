Schalke 04, Marko Pjaca’yı kiraladı

Erdinç Şahin

ekiplerinden, Hırvat milli oyuncukiraladı.Kulüpten yapılan açıklamada, sağlık kontrolünden geçen 22 yaşındaki oyuncunun sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya katıldığı belirtildi.2016’da23 milyon avro bonservis bedeli karşılığında renklerine kattığıgeçen sezon yaşadığı ciddi sakatlığın ardından bu sezon İtalya temsilcisinde forma şansı bulamamıştı.’nda 13 maçta görev aldı.AA