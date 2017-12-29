Schumacher’in talihsiz kazasının üzerinden tam 4 yıl geçti

45 KİLOYA DÜŞTÜ

TEDAVİYE 77 MİLYON TL HARCANDI

Erdinç Şahin

Bugün o talihsiz kazanın dördüncü yıldönümü…'nde 29 Aralık'ta kayak yaparken başını bir kaya parçasına çarpmasının ardından yıllar geçti.’in efsane pilotu için ne öldü, ne de yaşıyor diyebiliyoruz. Tıbben yaşıyor, ama nasıl? Tam olarak bilemiyoruz. Çünkü ailesi talihsiz olayın ardından ‘gizlilik' politikası yürütmeye karar verdi.kameralardan kaçmasa da, ünlü ismin sağlık durumuyla ilgili ser verip sır vermemeyi bir şekilde başardılar.Michael Schumacher'in sağlık durumuyla ilgili kesin doğru olduğunu söyleyebileceğimiz tek bilgi, şu anda yürüyemiyor olduğudur. Alman eski sporcunun yürüyebildiğine dair haber yapan yayın organıyla davalık olan aile, suçlamasını temellendirmek için Schumacher'in yürüyemediğini söylemek zorunda kaldı.Menajer Kehm bu durumu “Ne yazık ki bazı konulara açıklık getirmek zorunda kaldık. Schumacher'in yürüyebildiği yönündeki iddianın doğru olmadığını belirttik” dedi. 45 kiloya kadar düştüğü ve boyunun 15 cm kısaldığı gibi bilgilerse iddia olarak kaldı.rehabilitasyon sürecini,malikânesinde geçiriyor.kenarındaki evde doktorlar ve hemşirelerin de içinde yer aldığı 15 kişilik sağlık ekibi, her gün kendisiyle yakından ilgileniyor.Dört yıllık süreçteki tedavi masrafı 15 milyon sterlin (77 milyon TL) olaniçin bu sağlık ekibineyse, aile tarafından haftalık 115 bin sterlin (600 bin TL) para ödeniyor. Bir tür bitkisel hayatta olduğu düşünülengörüntüsü alınamasın diye, malikâne çok sıkı korunuyor.