Michael Schumacher’in ziyaretine son giden kişi olan Jean Todt açıklamalarda bulundu. Schumi’yi ziyaret edebilen ender kişilerden birisi olan Ferrari’nin eski takım şefi ve Uluslararası Otomobil Federasyonu Başkanı, sağlık durumuyla ilgili net bilgi vermekten kaçındı.

‘HUZUR İÇİNDE BIRAKIN’

Arjantin’in La Nacion gazetesine konuşan Jean Todt, “Ziyaret edebildiğim için kendimi şanslı hissediyorum. Schumacher ailesi ve sevdikleri tarafından çevrelenmiş durumda. Ancak sağlık durumu gizli bir konu. Schumacher’i huzur içinde bırakın. Şimdi Schumacher’i huzur içinde bırakma zamanı” diye konuştu.

NEREDEYSE 5 YIL

2013 yılı sonunda Fransa Alpleri’nde kayak yaparken geçirdiği kazada başını kayalara çarpan ve ardından komaya giren eski Formula 1 pilotunun net sağlık durumuyla ilgili o günden bu yana kesin bir bilgi bulunmuyor. İsviçre’de Cenevre Gölü kenarındaki malikanesinden özel sağlık ekibiyle birlikte bir tür bitkisel hayatta olduğu tahmin ediliyor.