Scoot Westgarth kazandığı maçın ardından hayatını kaybetti

Erdinç Şahin

İngiliz boksör, cumartesi akşamıkarşılaştı.31 yaşındaki boksör ringden sayıyla galip ayrıldı. Maç sonrası talihsiz boksör röportaj bile verdi. Buna karşın fenalaşan Westgarth hastaneye kaldırıldı. Yediği yumruklardan birinin beyninde tahribata yol açtığı bildirilentüm kontrollerden geçirildi.Hastanede müşahede altına alınan Scott Westgarath, bir süre sonra hayatını kaybetti. Ölüm haberini sporcunun menajerisosyal medya hesabından doğruladı.