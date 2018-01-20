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Sead Halilagic 15 yıl sonra yeniden Beşiktaş’ta!

1999-2002 yıllarıa rasında Beşiktaş forması giyen eski futbolcu Sead Halilagic, Beşiktaş Futbol Akademileri'nde altyapı koordinatörü olarak göreve başlayacak.

Sead Halilagic 15 yıl sonra yeniden Beşiktaş’ta!
Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş’ın eski savunma oyuncusu Sead Halilagic, Siyah-Beyazlı kulübe altyapı koordinatörü olarak geri döndü.

1997 yılında İstanbulspor’a transfer olan ve iki sezon sonra Beşiktaş’a giden 45 yaşındaki Sead Halilagic, siyah beyazlı kulüpte geçirdiği 3 senenin ardından 2002’de ara transferde Slavia Sofia takımına transfer oldu.

2003 yılında futbol kariyerini noktalayan Halilagic, Sportif Direktörlüğü’nü Gökhan Keskin’in üstlendiği, Beşiktaş Futbol Akademileri’nde altyapı koordinatörü olarak göreve başlayacağı öğrenildi.


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