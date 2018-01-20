Sead Halilagic 15 yıl sonra yeniden Beşiktaş’ta!

Erdinç Şahin

takımlarındaneski savunma oyuncusuiyah-Beyazlı kulübe altyapı koordinatörü olarak geri döndü.1997 yılındatransfer olan ve iki sezon sonragiden 45 yaşındakisiyah beyazlı kulüpte geçirdiği 3 senenin ardından 2002’de ara transferdetakımına transfer oldu.2003 yılında futbol kariyerini noktalayan’in üstlendiği, Beşiktaş Futbol Akademileri’nde altyapı koordinatörü olarak göreve başlayacağı öğrenildi.