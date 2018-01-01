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Seba İnşaat, yine Kağıthane'yi tercih etti

Seba İnşaat, İstanbul Kağıthane’ye 3’üncü projesi ‘Seba Suites’i yapıyor. 144 daire ve 23 mağazadan oluşan projede satışlar başladı

Seba İnşaat, yine Kağıthane'yi tercih etti
Evlerin metrekaresi 8 bin liradan başlıyor. 1+1 ve 2+1 dairelerin olduğu projede bu dairelerin büyüklükleri 60  ile 180 metrekare arasında değişiyor. Teslimleri ise 2019’da yapılacak. 


‘BÖLGENİN GELECEĞİNE GÜVENİMİZ TAM’


Seba İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Engin Keçeli, yaklaşık 2 yılda Kağıthane Cendere’nin dönüşümü noktasında satışına başladıkları Seba Ofis Boulevard projesinin ardından aynı bölgede Seba Flats adındaki yeni bir konut projesine başladıklarını söyledi. Keçeli sözlerine şöyle devam etti, “Bugün çevrede faaliyet gösteren sanayi alanları arka arkaya dönüşüyor. Cendere Vadisi, Avrupa Yakası’nın yeni Bağdat Caddesi olma yolunda hızla ilerliyor. Kağıthane’nin geleceğine güvenimiz tam.” 


SEBA SUİTES’TE NELER VAR? 


Projede; açık yüzme havuzu, fitness center, çocuk parkı gibi sosyal donatı alanları yer alıyor. Otopark alanında her daireye metrekaresine göre kapalı park alanı da sunuluyor. 
 
 
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