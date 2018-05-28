"Albüm çıkar çıkmaz konserler başladığı için klip çekmeye fırsatımız olmamıştı, geçtiğimiz günlerde çektik. Şimdi gönül rahatlığıyla dinlenebilirim" mesajıyla birlikte klipten bir kareyi sosyal medya hesaplarında paylaşan şarkıcı, daha önce bir çok video klibinin yönetmen koltuğunda oturan Ömer Faruk Sorak'la, 'Küllerinden' klibinde de birlikte çalıştı.



