Seçim beyannamesinin açıklanacağı tarih belli oldu

25 MAYIS'TA AÇIKLANACAK

ERDOĞAN - İNCE GÖRÜŞMESİ

CHP'YE 15 VEKİL TEPKİSİ

TAMAM-DEVAM POLEMİĞİ

BÖLGESEL KONULAR KONUŞULDU

15 vekil CHP'den İYİ Parti'ye geçti! Meclis'te duygusal anlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 CHP’li vekilin İYİ Parti’ye geçmesine yorum

Mehmet Nuri Turan

14 komisyon milletvekili adaylarının mülakatını yapıyor. Cumartesi günü 7 bin 340 adayın mülakatını bitirmiş olacağız.Aday tanıtım toplantımızı 25 Mayıs günü yapacağız.Seçim beyannamesinin 25 Mayıs'ta açıklayacağız.Bildiğiniz gibi CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı sayın Muharrem İnce dün genel başkanımızı, Cumhurbaşkanımızı ziyaret etti. Görüşme son derece samimi ve sıcak bir ortamda gerçekleşti.AK Parti Sözcüsü Ünal, İYİ Parti'ye katılan 15 CHP milletvekilinin yeniden partilerine dönmeleri hakkında, "Şunu unutmasınlar ki pazarlık her zaman parayla olmaz, Güneş Motel'de olduğu gibi başka şekillerde de olur. Ama en çirkin pazarlık parayla yapılan pazarlık değildir, en çirkin pazarlık milletin iradesi üzerinden kişisel hesaplarınız doğrultusunda yapılan pazarlıktır." ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanımızın Salı günü grup toplantısında, millet iradesini egemen kılmak ve söz de karar da milletindir mücadelesini veren bir siyasi parti olarak cumhurbaşkanımız “Bu millet bize tamam derse, biz tabi ki tamam deriz. Devam derse devam ederiz” Cumhurbaşkanımızın bir sözünden yola çıkarak, kendilerine bir slogan buldular.Seçimleri de seçimlerin motivasyonlarını da, sloganlarını da seçimin süreçlerini de taraftarını da muhalifini de 16 yıldır bu ülkede Recep Tayyip Erdoğan belirliyor. Zaten liderlik de böyle bir şeydir.Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani arasında yapılan telefon görüşmesinde bölgesel konular ele alındı.