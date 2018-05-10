Seçim beyannamesinin açıklanacağı tarih belli oldu

Mahir Ünal'ın açıklamalarından bazı satır başları:
14 komisyon milletvekili adaylarının mülakatını yapıyor. Cumartesi günü 7 bin 340 adayın mülakatını bitirmiş olacağız.
25 MAYIS'TA AÇIKLANACAK
Aday tanıtım toplantımızı 25 Mayıs günü yapacağız.
Seçim beyannamesinin 25 Mayıs'ta açıklayacağız.
ERDOĞAN - İNCE GÖRÜŞMESİ
Bildiğiniz gibi CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı sayın Muharrem İnce dün genel başkanımızı, Cumhurbaşkanımızı ziyaret etti. Görüşme son derece samimi ve sıcak bir ortamda gerçekleşti.
CHP'YE 15 VEKİL TEPKİSİ
AK Parti Sözcüsü Ünal, İYİ Parti'ye katılan 15 CHP milletvekilinin yeniden partilerine dönmeleri hakkında, "Şunu unutmasınlar ki pazarlık her zaman parayla olmaz, Güneş Motel'de olduğu gibi başka şekillerde de olur. Ama en çirkin pazarlık parayla yapılan pazarlık değildir, en çirkin pazarlık milletin iradesi üzerinden kişisel hesaplarınız doğrultusunda yapılan pazarlıktır." ifadelerini kullandı.
TAMAM-DEVAM POLEMİĞİ
Cumhurbaşkanımızın Salı günü grup toplantısında, millet iradesini egemen kılmak ve söz de karar da milletindir mücadelesini veren bir siyasi parti olarak cumhurbaşkanımız “Bu millet bize tamam derse, biz tabi ki tamam deriz. Devam derse devam ederiz” Cumhurbaşkanımızın bir sözünden yola çıkarak, kendilerine bir slogan buldular.
Seçimleri de seçimlerin motivasyonlarını da, sloganlarını da seçimin süreçlerini de taraftarını da muhalifini de 16 yıldır bu ülkede Recep Tayyip Erdoğan belirliyor. Zaten liderlik de böyle bir şeydir.
BÖLGESEL KONULAR KONUŞULDU
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani arasında yapılan telefon görüşmesinde bölgesel konular ele alındı.
15 vekil CHP'den İYİ Parti'ye geçti! Meclis'te duygusal anlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 CHP’li vekilin İYİ Parti’ye geçmesine yorum
Mehmet Nuri Turan