Seçim öncesi Ali Koç'tan açıklamalar

Haber Merkezi

'nin başkan adayı, Ankara'dan sonra İstanbul'un Levent ilçesindeki bir otelde sarı lacivertli kongre üyeleriyle bir araya geldi. Mevcut başkanile oy yarışına girecek olan Ali Koç, seçim turlarına hızı verdi.Seçim çalışmaları kapsamında İstanbul'daki delegelere seslenen Ali Koç, kürsüde yaptığı konuşmada Benim en büyük heyecanım, sorumluluğum; kazanırsak sizlere nasıl layık olabileceğimiz.Neden Ankara'dan başladık? İstanbul dışında en fazla Kongre Üyemiz orada olduğu için başladık. Her 10 Kasım'da Ankara'yı ziyaret ettiğimiz için oradan başladık. Mükemmel oldu hatta. Çok büyük bir teveccüh ile karşılaştık." diye konuştuk.Ali Koç sözlerinin devamında "Sırada daha pek çok şehir var. Davet edildiğimiz her yere gideceğiz. 7/24 günümüzü, gecemizi bu işe ayırdık. Bir kişi bir kişidir. Kazanmak için her yol mübahtır demiyoruz. Bir gün mutlaka iyiler de kazanır.Biz çok farklı başladık, çok farklı götürüyoruz ve çok farklı bitireceğiz. Allah utandırmasın. Fenerbahçe'ye nötr olan insanların Fenerbahçe kazandığı zaman mutlu hale gelmesini istiyorum.Bunun için de sayılmak istiyorsanız saymanız, sevilmek istiyorsanız sevmeniz lazım Seçildiğimiz zaman çok farklı bir camia yaratacağız ve eminim ki bir çok kulübü de peşimizden sürükleyeceğiz' ifadelerini kullandı.İstanbul öncesinde Ankara'daki Fenerbahçe kongre üyeleri ile bir araya gelen Ali Koç, "2015 yılında zamanı geldiğinde elimi taşın altına koyacağımı söylemiştim. Bunu yaparken bir zaman belirlememiştim. Benim için inanın ok yaydan çıktı. 2015'ten bilhassa 2012'den bu yana kulübümüzün camiamızın içinde bulunduğu durumun sürdürülemez olduğunu gördüm ve adaylığımı açıkladım. Her geçen günün değerli olduğunu, Fenerbahçe'nin ciddi zaman kaybettiğini düşündüğüm için bu yola çıktım." dedi.3 Temmuz davasına değinen Ali Koç, "Yargıtay kararının açıklanmasıyla sürecin bitmeyeceğini, bu sürecin bir üst mahkemesi olduğunu, olabileceğini ve bu durumda senelerce sürüncemede kalabileceğine inandığım için yola çıktım. Fenerbahçe'nin bekleyecek bu kadar zamanı olmadığını düşünüyorum.Seçildiğimiz takdirde haklı davamıza sahip çıkacağımız ve kulübümüzün uğradığı zararların tazmini için her türlü mücadeleyi vereceğimizden hiç bir şüphemiz yok.Sayın Başkanımızın da Silivri'de şike kumpası davasının çıkışında ve daha sonrasında Mart 2017 Fenerbahçe Dergisi'nde kaleme aldığı yazısında dile getirdiği, "Kararlarımızda ve tasarruflarımızda Yargıtay kararının bir önemi artık kalmamıştır" ifadesini kullandığını hatırlatmak isterim.Başkanımızın bu görüşleri de bana doğru karar verdiğimi gösterdi." sözlerini sarf etti.