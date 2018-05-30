24 Haziran seçimleri iptal olacak mı? Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında bu soruyu başlığına çıkararak, kulislerde konuşulan söylentileri köşesine taşıdı.

'ERKEN SEÇİM KARARINDAN BU YANA EN KRİTİK GELİŞME YARIN YAŞANACAK'

24 Haziran erken seçim kararının ardından en kritik gelişmenin yarın yaşanacağını söyleyen Abdulkadir Selvi, CHP'nin seçim yasasının iptali istemiyle açılan davanın Anayasa Mahkemesi'nde esastan görüşülmesine yarın başlanacağını yazdı.

AYM'nin CHP'nin başvurusuna ret kararı çıkması durumunda seçimlerin önünde hiçbir engel kalmayacağını söyleyen Selvi, diğer seçenekleri ise şöyle sıraladı:

1- Anayasa Mahkemesi, CHP’nin başvurusunu esastan inceleyip reddedebilir. Bu durumda mevcut seçim yasasıyla seçimlere gidilmesinin önünde hiçbir engel kalmaz.

2- Anayasa Mahkemesi kısmi iptal kararı verebilir. Bu maddelerin iptal gerekçesine uygun olarak düzenlenmesini isteyebilir. Bu durumda Anayasa Mahkemesi, düzenlemenin yeniden yapılması için 1 yıl ya da 6 ay gibi bir süre verebilir. Böyle bir uygulama var ama yasal zorunluluk değil.

3- Anayasa Mahkemesi, CHP’nin başvurusunu yerinde bularak tüm maddelerde iptal kararı verebilir.

'İKTİDAR, AYM'YE SEÇİMLERİ İPTAL ETTİRECEK' SÖYLENTİSİ

Selvi, bu seçeneklerin ardından çok konuşulacak kulis söylentisini aktardı. AYM'nin kararının önemini tekrar vurgulayan Selvi, 'İptal başvurusunu yapan CHP. Herhalde CHP’ye başvuruyu Erdoğan yaptırmadı. Ama kulislerde, iktidar Anayasa Mahkemesi’ne seçimleri iptal ettirecek diye bir söylenti dolaşıyor.' dedi.

İPTALLE İLGİLİ HUKUKİ BOYUT

Bir, Anayasa Mahkemesi iktidarın talimatına göre çalışmıyor. Mehmet Altan ve Şahin Alpay kararında da görüldüğü gibi tam aksine iktidarın istemediği kararlar alabiliyor. İki, iptal başvurusunu yapan CHP. Herhalde CHP’ye başvuruyu Erdoğan yaptırmadı. Ayrıca Anayasa Mahkemesi üyelerinin hukuka olan bağlılığına inanıyorum. Buna rağmen işin hukuki boyutunu anlamak için Anayasa hukukçularıyla konuştum.

Anayasa’nın 77. maddesine göre seçim kararını Meclis alabiliyor. Seçimlerin yönetim ve denetimi ise Anayasa’nın 77. maddesine göre sadece Yüksek Seçim Kurulu’na verilmiş. Anayasa Mahkemesi’nin seçimleri iptal etme ya da yenileme gibi bir yetkisi yok. Çünkü Anayasa’nın 153. maddesinde Anayasa Mahkemesi için, “Kanun koyucu gibi hareketle, yeni bir uygulamaya yol açacak şekilde hüküm tesis edemez” diyor. Kendisini Meclis ya da YSK yerine koyamaz.

Yine de Anayasa Mahkemesi’nden iptal kararı çıktığında ne olacak? Perşembe gününden sonra seçimlere 24 gün kalıyor. Bu durumda seçimler nasıl yapılacak, iptali söz konusu olur mu? Öncelikle gerekçeli kararın görülmesi gerekiyor. Hukukçular, YSK’nın ilke kararlarıyla boşluğu dolduracağını ve seçimlerin yapılmasını sağlayacağını savunuyorlar.

Yine de seçimlerin iptali söz konusu olur mu derseniz? Kime sorduysam olmaz dediler ama burası Türkiye, dikkatli izlemekte yarar var.







