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Seçkin Özdemir ve Gonca Vuslateri'nin yeni dizisi Tehlikeli Karım'ın çekimleri başladı

Show TV'nin  "Tehlikeli Karım" dizisinin çekimleri başladı. 

24 Şubat 2018, Cumartesi 14:05
Seçkin Özdemir ve Gonca Vuslateri'nin yeni dizisi Tehlikeli Karım'ın çekimleri başladı
Yakında SHOW TV’de izleyicisi ile buluşacak olan, yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği Tehlikeli Karım dizisi önceki gün sete çıktı. Dizi evli bir çiftin aşk ile başlayan ilişkilerinin gün geçtikçe hayatın da yüklediği telaşla değişimini ele alıyor. Bu değişim sonucunda bir kadının, bir erkeğin ve çevrelerindeki insanların şaşırtıcı bir şekilde nelere sebep olabileceğini suç, aşk ve kara mizah üçgeninde anlatacak olan Tehlikeli Karım izleyicisini her bölüm şaşırtmaya hazırlanıyor.


TEHLİKELİ KARIM DİZİSİNDE KİMLER OYNUYOR?


Yapımcılığını MF Yapım’ın, uygulayıcı yapımcılığını ise Şelale Baskıcı’nın üstlendiği, yönetmenliğini Çağrı Bayrak’ın yaptığı, senaryosunu Nalan Merter Savaş ve Vilmer Özçınar’ın yazdığı Tehlikeli Karım’ın başrollerini; Gonca Vuslateri, Seçkin Özdemir ve Mustafa Üstündağ, Bige Önal paylaşırken, Erdem Akakçe, Ceren Soylu, Fatih Dönmez, Nilay Erdönmez, Bihter Dinçel, Hakan Atalay ve Emine Şans Umar dahil oldu.

Aldatılan bir kadın için üç seçenek vardır; ayrılmak, affetmiş görünüp mücadele etmek ve görmezden gelmek. Derin bunların hiçbirini yapmadı!

“Tehlikeli Karım” yakında Show TV’de başlıyor!

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