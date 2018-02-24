Seçkin Özdemir ve Gonca Vuslateri'nin yeni dizisi Tehlikeli Karım'ın çekimleri başladı



TEHLİKELİ KARIM DİZİSİNDE KİMLER OYNUYOR?

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Elif Bayram

Yakında SHOW TV’de izleyicisi ile buluşacak olan, yapımcılığınıüstlendiği Tehlikeli Karım dizisi önceki gün sete çıktı. Dizi evli bir çiftin aşk ile başlayan ilişkilerinin gün geçtikçe hayatın da yüklediği telaşla değişimini ele alıyor. Bu değişim sonucunda bir kadının, bir erkeğin ve çevrelerindeki insanların şaşırtıcı bir şekilde nelere sebep olabileceğini suç, aşk ve kara mizah üçgeninde anlatacak olanizleyicisini her bölüm şaşırtmaya hazırlanıyor.Yapımcılığını MF Yapım’ın, uygulayıcı yapımcılığını ise Şelale Baskıcı’nın üstlendiği, yönetmenliğini Çağrı Bayrak’ın yaptığı, senaryosunu Nalan Merter Savaş ve Vilmer Özçınar’ın yazdığı Tehlikeli Karım’ın başrollerini;dahil oldu.Aldatılan bir kadın için üç seçenek vardır; ayrılmak, affetmiş görünüp mücadele etmek ve görmezden gelmek. Derin bunların hiçbirini yapmadı!yakında Show TV’de başlıyor!