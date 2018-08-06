Seçkin Özdemir'den Demet Özdemir'e destek
Erkenci Kuş dizisinin yıldızı Demet Özdemir'in yıllar önce Ayşe Dinçer adlı şarkıcının 'Tiki Tak Tak' isimli şarkısının klibinde dans ettiği ortaya çıkmıştı
Demet Özdemir’in sevgilisi, oyuncu Seçkin Özdemir Twitter hesabından dans videosunu eleştirenlere şu yanıtı verdi:
“Emeğinle para kazanmak çok güzel. Herkese tavsiye ederim."
İşte Seçkin Özdemir'in o tweeti:
Demet Özdemir'in sosyal medyada çok konuşulan videosu:
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