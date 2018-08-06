Seçkin Özdemir'den Demet Özdemir'e destek

Erkenci Kuş dizisinin yıldızı Demet Özdemir'in yıllar önce Ayşe Dinçer adlı şarkıcının 'Tiki Tak Tak' isimli şarkısının klibinde dans ettiği ortaya çıkmıştı

06 Ağustos 2018, Pazartesi 08:44 Son Güncelleme: 06 Ağustos 2018, Pazartesi 08:45
A A

Demet Özdemir’in sevgilisi, oyuncu Seçkin Özdemir Twitter hesabından dans videosunu eleştirenlere şu yanıtı verdi:

“Emeğinle para kazanmak çok güzel. Herkese tavsiye ederim."

İşte Seçkin Özdemir'in o tweeti:

Demet Özdemir'in sosyal medyada çok konuşulan videosu:


Bu haberi de okudularDemet Özdemir'in Ankara havası dansı olay oldu! Demet Özdemir kimdir? Kaç yaşında?


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER