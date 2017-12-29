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Seçkin Piriler: Adını ağzıma almam

Önceki akşam Nişantaşı'nda görüntülenen Seçkin Piriler, Kıvılcım Ural'ı duyunca sinirlendi

29 Aralık 2017, Cuma 08:45
Seçkin Piriler: Adını ağzıma almam
POSTA/ALİ KESER

Seçkin Piriler iki çocuğunun babası Kaan Tangöze’nin Kıvılcım Ural ile yaşak aşk yaşadığını öğrenince, Ocak 2016’da boşanmıştı. Geçen hafta Kıvılcım Ural’ın 7 yaşındaki oğlu Hakan’ı evden kovduğu iddia edilmişti. Kıvılcım Ural’ın da Seçkin Piriler’e, “Bana bak eski kaşar. Doğurmakla ana olunmaz. Kendine gel” diye hakaret dolu mesajlar attığı söylenmişti. Seçkin Piriler, Kıvılcım Ural’ı mahkemeye vermiş, Kaan Tangöze’yi de sosyal medyadan takip etmeyi bırakmıştı.


'KONUŞMAM YASAK'


Seçkin Piriler önceki akşam ortaya çıktı. Nişantaşı Atiye Meyhane’de arkadaşları ile eğlendi. Meyhane dönüşünde Kıvılcım Ural ve Kaan Tangöze’ye dair sorular tüm keyfini kaçırdı. Bir anda gerildi. “O kadının adını ağzıma dahi almak istemiyorum. Bana onları sormayın. Tüm gerçekler mahkemede ortaya çıkacak. Daha fazla konuşmam yasak” dedi. 

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