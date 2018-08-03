Seçkin Piriler ile Meral Kaplan 15 yıllık dost. Mankenlik dönemlerinden beri yedikleri içtikleri ayrı gitmiyor.

İddiaya göre; ikili Seçkin Piriler'in Bodrum Gündoğan'daki evinde birbirine girdi.

Meral Kaplan kankasını ve oğullarını eleştirince ipler koptu. Tartışma bir anda alevlendi, kavga çıktı. Seçkin Piriler'den şiddet gördüğü söylenen Meral Kaplan evden kaçtı.

'KARDEŞ KAVGASI'

Seçkin Piriler bu iddialar üzerine dün Instagram'dan şu açıklamayı yaptı: ''Haberlerle ilgili söylemek istediğim birkaç şey var. Çok büyüsün istemediğimiz için ufak tartışmamızı doğrulamak istemedik. Çünkü bizim tartışmamız kardeş kavgası. Her evde olabilen bir tartışmaydı. Dallanıp budaklamasını istemiyoruz. Meral ile barıştık bile aramızda problem yoktur."

SEÇKİN PİRİLER'İN PAYLAŞIMI:

Çok geçmeden Seçkin Piriler'in 'kardeş kavgası' dediği olayın fotoğrafları ortaya çıktı. Seçkin Piriler'in vücudundaki darp izleri dikkat çekti.

İŞTE O FOTOĞRAFLAR:



