Seçkin Piriler ile Meral Kaplan saç saça baş başa kavga etti!

Sunucu Seçkin Piriler 2016'da ihanet nedeniyle boşandığı Kaan Tangöze'den olan oğulları ve oyuncu arkadaşı Meral Kaplan ile birlikte Bodrum Gündoğan'da tatil yapıyordu.

Teve2'de '2. sayfa' adlı magazin programını sunan Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel Salt'ın iddiasına göre, Seçkin Piriler, Meral Kaplan'ın kendisini eleştirmesine ve çocukları hakkında bir konuda uyarmasına sinirlendi. Evinde kalan arkadaşını sert bir dille uyardı. Karşılıklı bağrışmalar büyük bir kavgaya dönüştü.

Şiddetli olayda fiziki saldırıya uğrayan Meral Kaplan, Seçkin Piriler'in evinden apar topar kaçtı.

''HER YERİM ÇİZİK İÇİNDE''

Meral Kaplan'ın yakın çevresine ''Her yerim çizin içinde'' dediği öne sürüldü.

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