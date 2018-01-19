Seçkin Piriler'in Kıvılcım Ural'a öfkesi dinmedi



"BUNLARI HAK EDECEK BİR ŞEY YAPMADIM"

Seçkin Piriler Kaan Tangöze'yi tamamen sildi

Kıvılcım Ural: 'Kötü kadın' değilim, bu hikayede suçlu varsa o da aşk

Seçkin Piriler, Kıvılcım Ural hakkında tedbir kararı aldırdı

Kaan Tangöze'den Seçkin Piriler'e ahlaksız teklif

Seçkin Piriler: Kaan, boşanmadan Kıvılcım’la ilişki yaşamak istedi

İdil Janet Demiray

eski eşinin sevgilisiile 3 hafta önce kavga etmişti. Çünkü Kıvılcım Ural, Seçkin Piriler’e hakaret dolu mesajlar göndermiş, 7 yaşındaki oğlu Hakan’ı da evden kovduğunu söylemişti.Öfkesi dinmeyen Seçkin Piriler, “Bunları hak edecek hiçbir şey yapmadım. Bana atılan iftiralar yerde kalmayacak. Ne zor günler geçirdiğimi Allah biliyor” diye konuştu.TEDBİR KARARI ALDIRMIŞTIRock’çı(44),(27) uğruna oğulları Hakan (7) ve Volkan’ın (3) annesi’den (37) Ocak 2016’da boşanmıştı. Seçkin Piriler’in Hakan’ı evden kovduğu iddia edilmiş, Kaan Tangöze’nin oğlu ile otele yerleştiği söylenmişti. Kıvılcım Ural’ın “Doğurmakla ana olunmaz” diye laf atıp 'Bana bak eski kaşar' şeklinde hakaret dolu mesajlar gönderdiği Seçkin Piriler, Kıvılcım Ural hakkında tedbir kararı aldırmıştı.