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Seçkin Piriler'in Kıvılcım Ural'a öfkesi dinmedi

Seçkin Piriler'in 3 hafta önce kavga ettiği Kan Tangöze'nin sevgilisi Kıvılcım Ural'a öfkesi dinmiyor

Seçkin Piriler'in Kıvılcım Ural'a öfkesi dinmedi
Seçkin Piriler eski eşi Kaan Tangöze’nin sevgilisi Kıvılcım Ural ile 3 hafta önce kavga etmişti. Çünkü Kıvılcım Ural, Seçkin Piriler’e hakaret dolu mesajlar göndermiş, 7 yaşındaki oğlu Hakan’ı da evden kovduğunu söylemişti.


"BUNLARI HAK EDECEK BİR ŞEY YAPMADIM"


Öfkesi dinmeyen Seçkin Piriler, “Bunları hak edecek hiçbir şey yapmadım. Bana atılan iftiralar yerde kalmayacak. Ne zor günler geçirdiğimi Allah biliyor” diye konuştu.

TEDBİR KARARI ALDIRMIŞTI

Rock’çı Kaan Tangöze (44), Kıvılcım Ural (27) uğruna oğulları Hakan (7) ve Volkan’ın (3) annesi Seçkin Piriler’den (37) Ocak 2016’da boşanmıştı. Seçkin Piriler’in Hakan’ı evden kovduğu iddia edilmiş, Kaan Tangöze’nin oğlu ile otele yerleştiği söylenmişti. Kıvılcım Ural’ın “Doğurmakla ana olunmaz” diye laf atıp 'Bana bak eski kaşar' şeklinde hakaret dolu mesajlar gönderdiği Seçkin Piriler, Kıvılcım Ural hakkında tedbir kararı aldırmıştı.

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