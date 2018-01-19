Seçkin Piriler'in Kıvılcım Ural'a öfkesi dinmedi

Seçkin Piriler
eski eşi Kaan Tangöze’
nin sevgilisi Kıvılcım Ural
ile 3 hafta önce kavga etmişti. Çünkü Kıvılcım Ural, Seçkin Piriler’e hakaret dolu mesajlar göndermiş, 7 yaşındaki oğlu Hakan’ı da evden kovduğunu söylemişti.
"BUNLARI HAK EDECEK BİR ŞEY YAPMADIM"
Öfkesi dinmeyen Seçkin Piriler, “Bunları hak edecek hiçbir şey yapmadım. Bana atılan iftiralar yerde kalmayacak. Ne zor günler geçirdiğimi Allah biliyor” diye konuştu.
TEDBİR KARARI ALDIRMIŞTI
Rock’çı Kaan Tangöze
(44), Kıvılcım Ural
(27) uğruna oğulları Hakan (7) ve Volkan’ın (3) annesi Seçkin Piriler
’den (37) Ocak 2016’da boşanmıştı. Seçkin Piriler’in Hakan’ı evden kovduğu iddia edilmiş, Kaan Tangöze’nin oğlu ile otele yerleştiği söylenmişti. Kıvılcım Ural’ın “Doğurmakla ana olunmaz” diye laf atıp 'Bana bak eski kaşar' şeklinde hakaret dolu mesajlar gönderdiği Seçkin Piriler, Kıvılcım Ural hakkında tedbir kararı aldırmıştı.
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İdil Janet Demiray