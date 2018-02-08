Seçkin Piriler: Servis olayı abartıldı







SEÇKİN PİRİLER: ARTIK ÇOCUKLARIMIN MAGAZİNDE YER ALMASINI İSTEMİYORUM

Kaan Tangöze ve Seçkin Piriler’in çocuğu servis mağduru: Araç içinde ağlıyordu

Seçkin Piriler: Adını ağzıma almam

Seçkin Piriler, Kıvılcım Ural hakkında tedbir kararı aldırdı

Elif Bayram

Geçen günlerde okul servisinde unutulduğu haberleriyle gündeme gelenoğlu Hakan, sempatik tavırlarıyla ilgi odağı oldu.bir vatandaşın polise yaptığı ihbarla ortaya çıkan servis skandalı hakkında sorular soruldu, ancak şarkıcı soruları yanıtsız bıraktı.eski eşide önceki gün Çırağan Sarayı’ndaki bir etkinlikteydi. Seçkin Piriler, olayla ilgili sorular üzerine şöyle dedi:“Biz babası ve annesi olarak gerekeni yaptık. Okulla da görüştük ama haber çok abartıldı. Oğlum halen servisle okuluna gidiyor. Artık çocuklarımın magazine haberlerinde yer almasını istemiyorum.”