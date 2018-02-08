Seçkin Piriler: Servis olayı abartıldı

Geçen günlerde okul servisinde unutulduğu haberleriyle gündeme gelen Kaan Tangöze ve Seçkin Piriler'in
oğlu Hakan, sempatik tavırlarıyla ilgi odağı oldu.
Kaan Tangöze’ye
bir vatandaşın polise yaptığı ihbarla ortaya çıkan servis skandalı hakkında sorular soruldu, ancak şarkıcı soruları yanıtsız bıraktı.
Kaan Tangöze’nin
SEÇKİN PİRİLER: ARTIK ÇOCUKLARIMIN MAGAZİNDE YER ALMASINI İSTEMİYORUM
eski eşi Seçkin Piriler
de önceki gün Çırağan Sarayı’ndaki bir etkinlikteydi. Seçkin Piriler, olayla ilgili sorular üzerine şöyle dedi:
“Biz babası ve annesi olarak gerekeni yaptık. Okulla da görüştük ama haber çok abartıldı. Oğlum halen servisle okuluna gidiyor. Artık çocuklarımın magazine haberlerinde yer almasını istemiyorum.”
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Elif Bayram