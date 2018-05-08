Seçmen sorgulama sistemi: Nerede oy kullanacağım?

Akın Güler

Tüm Türkiye, 24 Haziran'da cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimi için sandık başına gidecek. 2 Mayıs'ta askıya çıkan seçmen kütük listeleri 12 Mayıs'ta askıdan inecek. Oy kullanmak isteyen vatandaşlar bağlı bulundukları muhtarlığa didip seçmen kağıtlarını almaya gidiyor. Nerede oy kullanacaklarını öğrenmek isteyenler daha önceden internetten seçmen sorgulama yapabiliyorlar.YSK SEÇMEN SORGULAMA NASIL YAPILIR?Yurt İçi seçmen sorgulama yapmak için https://secmen.ysk.gov.tr/ysk/secmenBilgiYurtici.jsp sitesine girip, "Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl", "T.C. Kimlik Numarası", "Nüfusa Kayıtlı Olduğu Sıra No" gibi bilgileri doldurduktan sonra resim doğrulaması yaptığınızda nerede oy kullanacağınızı öğrenebilirsiniz.YSK SEÇMEN SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZE-DEVLET SEÇMEN SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZYSK'DAN "NEREDE OY KULLANACAĞIM?" KONUSU İÇİN AÇIKLAMAYüksek Seçim Kurulu olarak seçim dönemlerinde;seçmenlerin, seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadıkları, seçmen listelerinin askıya çıkarılma ve askıdan indirilme tarihi, seçmen listelerinin kesinleşmesi ve oy kullanılacak sandıkların belirlenmesi gibi süreçler hakkında sistemimizde kayıtlı e-posta adreslerine ve/veya cep telefonlarına bilgilendirme mesajları gönderiyoruz.Kurumumuz tarafından yapılacak bilgilendirme mesajlarını almak istiyorsanız lütfen sorgulama sonucu gelen sayfada "E-Posta Adresi" ve/veya "Cep Telefonu" bilgilerinizi giriniz ve bilgilendirme almak istediğiniz kutucuklarından en az birini işaretleyiniz.12 MAYIS'TA ASKIDAN İNDİRİLİYORYurt içi seçmen kütüğü listeleri 2 Mayıs Çarşamba günü saat 08.00'de askıya çıkacak. 12 Mayıs Cumartesi günü saat 17.00'de askıdan indirilecek.LİSTEDE İSMİ OLMAYANLAR NE YAPMALI?Buna göre, seçmen niteliğine sahip olduğu halde, muhtarlık bölgesi askı listesinde ismi bulunmayan, birinci oylama için 24 Haziran 2000, seçimin ikinci oylamaya kalması halinde 8 Temmuz 2000 tarihinde ve daha önce doğan kişiler yıl, ay ve günü gösteren, nüfus müdürlüğünce verilen T.C. Kimlik Numarası bulunan ve kimlik bilgilerini içeren belge ile ilçe seçim kurulu başkanlığına başvuracak.