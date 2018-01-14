Seda Akgül'den kendisini eleştiren takipçisine bacak fotoğrafıyla yanıt



KIYAFETİNİ ELEŞTİREN TAKİPÇİLERİNE YANIT VERDİ

"DİZİMDE ELMA BÜYÜKLÜĞÜNDE ŞİŞ VAR"

Can Hakman

Şimdilerde'la birlikte sunduğu magazin programıyla televizyon ekranlarına gelen sunucu, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimler arasında yer alıyor.Gündelik hayatına dair çok sayıda paylaşım yapan ve samimi tavrıyla dikkatleri üzerine çekenbu defa programda giydiği kıyafetini eleştiren takipçilerine yanıt verdi.Bacağının fotoğrafını çeken ve bunu hesabından paylaşanşunları yazdı: "Dünkü yayında niye altına çuval giydin diye soran dostlar…. Çünkü sağ dizimin altında elma büyüklüğünde bir şiş var. Size saygısızlığımdan değil."