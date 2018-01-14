Seda Akgül'den kendisini eleştiren takipçisine bacak fotoğrafıyla yanıt

Şimdilerde Hakan Ural
'la birlikte sunduğu magazin programıyla televizyon ekranlarına gelen sunucu Seda Akgül
, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimler arasında yer alıyor.
KIYAFETİNİ ELEŞTİREN TAKİPÇİLERİNE YANIT VERDİ
Gündelik hayatına dair çok sayıda paylaşım yapan ve samimi tavrıyla dikkatleri üzerine çeken Seda Akgül
bu defa programda giydiği kıyafetini eleştiren takipçilerine yanıt verdi.
"DİZİMDE ELMA BÜYÜKLÜĞÜNDE ŞİŞ VAR"
Bacağının fotoğrafını çeken ve bunu hesabından paylaşan Seda Akgül
şunları yazdı: "Dünkü yayında niye altına çuval giydin diye soran dostlar…. Çünkü sağ dizimin altında elma büyüklüğünde bir şiş var. Size saygısızlığımdan değil."
Can Hakman