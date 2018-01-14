Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

SON DAKİKA

Seda Akgül'den kendisini eleştiren takipçisine bacak fotoğrafıyla yanıt

Sunucu Seda Akgül, sunduğu Gel Konuşalım adlı programındaki kıyafetini eleştiren takipçilerine bacağının fotoğrafı çekerek yanıt verdi.

Seda Akgül'den kendisini eleştiren takipçisine bacak fotoğrafıyla yanıt
Şimdilerde Hakan Ural'la birlikte sunduğu magazin programıyla televizyon ekranlarına gelen sunucu Seda Akgül, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimler arasında yer alıyor.


KIYAFETİNİ ELEŞTİREN TAKİPÇİLERİNE YANIT VERDİ


Gündelik hayatına dair çok sayıda paylaşım yapan ve samimi tavrıyla dikkatleri üzerine çeken Seda Akgül bu defa programda giydiği kıyafetini eleştiren takipçilerine yanıt verdi.
 

"DİZİMDE ELMA BÜYÜKLÜĞÜNDE ŞİŞ VAR"


Bacağının fotoğrafını çeken ve bunu hesabından paylaşan Seda Akgül şunları yazdı: "Dünkü yayında niye altına çuval giydin diye soran dostlar…. Çünkü sağ dizimin altında elma büyüklüğünde bir şiş var. Size saygısızlığımdan değil."
En seksi sekiz kadın

En seksi sekiz kadın
Kelly Brook ölçü verdi: Her biri 1 kilogram

Kelly Brook ölçü verdi: Her biri 1 kilogram
Umman Özkul eşi Münir Özkul'un vefatı sonrası büyük aşkını ilk kez POSTA'ya anlattı

Umman Özkul eşi Münir Özkul'un vefatı sonrası büyük aşkını ilk kez POSTA'ya anlattı
Amanda Cerny 'Kadınlar Hayattan Ne İster?' sorusuna yanıt verdi

Amanda Cerny 'Kadınlar Hayattan Ne İster?' sorusuna yanıt verdi
Yeşilçam'ın yıldızıydı öldüğünü bile kimse fark etmedi

Yeşilçam'ın yıldızıydı öldüğünü bile kimse fark etmedi
Hayko Cepkin'den Asena Atalay'ın o paylaşımına yanıt

Hayko Cepkin'den Asena Atalay'ın o paylaşımına yanıt
Sıla ve Ahmet Kural ayrıldı

Sıla ve Ahmet Kural ayrıldı
Demet Sağıroğlu: Bu yaşta Polyanna gibi düşünüyorum

Demet Sağıroğlu: Bu yaşta Polyanna gibi düşünüyorum
Türkücü Ceylan herkesten sakladığı oğlu Yiğit'in fotoğrafını paylaştı

Türkücü Ceylan herkesten sakladığı oğlu Yiğit'in fotoğrafını paylaştı
Halit Ergenç: Her zaman kalbinizden geçeni dinleyin

Halit Ergenç: Her zaman kalbinizden geçeni dinleyin
All-Star’da sahne Murat Boz’un

All-Star’da sahne Murat Boz’un