Seda Akgül’den olay Tarkan taklidi!



JEST VE MİMİKLERE DİKKAT!

Yengeden Tarkan'a yasak

Azra Akın'dan dansa davet

Tarkan baba oluyor

Beyaz'ın Tarkan taklidi izleyicileri kahkahaya boğdu

Elif Bayram

Bir magazin programında sunuculuk yapangeçen yıllarda verdiği kilolarla gündeme gelmiş ve kısa zamanda kilo vermesinin nedeni olarak da mide ameliyatı ve zayıflatıcı haplar gösterilmişti.Zaman zaman bu iddialara sosyal medya hesabı üzerinden yanıt veren ve kendisinin bu konuda daha fazla malzeme edilmesini istemeyenpaylaştığı son videoyla konuyu çok daha farklı bir noktaya taşıdı.Tarkan’ın çok konuşulan bebek videosunu taklit eden ve kilolarını nasıl verdiğiyle ilgili açıklama yapacağını söyleyenbu videosu çok konuşulacak. Öte yandan Seda Akgül'ün jest ve mimiklerinin Tarkan’ınkilerle neredeyse aynı olduğu da dikkatlerden kaçmadı.