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Seda Akgül’den olay Tarkan taklidi!

Sunucu Seda Akgül kendisine sürekli olarak yöneltilen kilo sorularına, Tarkan'ın videosunu taklit ettiği bir paylaşımla açıklık getirmek istedi

05 Mart 2018, Pazartesi 15:06
Seda Akgül’den olay Tarkan taklidi!
Bir magazin programında sunuculuk yapan Seda Akgül geçen yıllarda verdiği kilolarla gündeme gelmiş ve kısa zamanda kilo vermesinin nedeni olarak da mide ameliyatı ve zayıflatıcı haplar gösterilmişti.

Zaman zaman bu iddialara sosyal medya hesabı üzerinden yanıt veren ve kendisinin bu konuda daha fazla malzeme edilmesini istemeyen Seda Akgül, paylaştığı son videoyla konuyu çok daha farklı bir noktaya taşıdı.


JEST VE MİMİKLERE DİKKAT!


Tarkan’ın çok konuşulan bebek videosunu taklit eden ve kilolarını nasıl verdiğiyle ilgili açıklama yapacağını söyleyen Seda Akgül’ün bu videosu çok konuşulacak. Öte yandan Seda Akgül'ün jest ve mimiklerinin Tarkan’ınkilerle neredeyse aynı olduğu da dikkatlerden kaçmadı.



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