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Seda Avcı bebeğinin babası Murat Özbakan'dan DNA testi istedi (Esra Erol'da programı)

Esra Erol yeni formatı ile birlikte sevenlerinin karşısında olmaya devam ederken yeni sezonun ilk günlerinden bu yana konuşulan konulardan bir tanesi de Murat Özbakan ile Seda Avcı arasında yaşanan krizler olmuştu

25 Ocak 2018, Perşembe 17:16
Seda Avcı bebeğinin babası Murat Özbakan'dan DNA testi istedi (Esra Erol'da programı)
Esra Erol'un programına çıkan Seda Avcı önce Esra'nın kuaförünü bebeğinin babası olarak göstermişti. Kendini Karoline olarak tanıtan Seda Avcı'nın mazisi benzer yalanlarla doluydu. Akrabalarına da kendisini avukat olarak gösteren Seda Avcı, dünyaya getirdiği kızının babası için de aynı yalanları sıralamıştı. İşin aslı ise sonradan ortaya çıkmıştı.

Seda Avcı DNA testi ile köşeye sıkışınca Esra Erol'un programında asıl bombayı patlatmıştı. Bebeğinin babası kuaför değil Kısmetse Olur damat adayı Murat Özbakan'dı. Bu itiraftan sonra Murat Özbakan programa davet edilmişti. Sonrasında yaşananlar ise daha da vahim. Esra Erol yayına gelmeyen Murat Özbakan'ın ekibiyle yaptığı konuşmayı ifşa etmişti.

Esra Erol Murat Özbakan'ı aramıştı.Programa çıkmak için para isteyen Murat Özbakan, Kısmetse olur için de "Orada yalandan dolandan (Kısmetse Olur) yapıyorduk bu gerçek olduğu için daha çok talebim oluyor (para)." demişti.



Murat Özbakan'ın para istediğini duyan Seda Avcı buna tepki göstermişti. Esra Erol'un Murat Özbakan ile ilgili ifşaları ise bu kadarla sınırlı değildi. İşte Esra Erol'un ağzından söyledikleri:

"Ekibimiz görüştü. Murat Özbakan'ın kendi söyledikleri şöyle Seda ile geçen yaz ilişkimiz oldu. Bana kendisini avukat olarak tanıttı. Kendisi ile sosyal medya üzerinden tanıştık. Birkaç gün sonra ailemle tanıştırdım. Ailemin Kefken'deki yazlığına gittik bir ay orada kaldık. Ailem Seda'yı çok sevdi tüm aileme saygılı davrandı. Fakat bir süre sonra yalanları ortaya çıktı. Ablam kimliğini görmek istedi asla göstermedi. Çocuk benden olabilir, çocuğun benden olma ihtimali olabilir. Ama Seda bana hiç ulaşmadı. Sadece ayrılmadan önce ablama belki hamile olabilirim demişti ama bunu net olarak söylememiş. Bebek benden olabilir. Ama benim ona bakacak maddi gücüm yok. Şu anda maddi sıkıntılarım var.''

Seda Avcı bugün Esra Erol'da programına çıkıp Murat Özbakan'dan DNA testi istediğini söyledi.

MURAT ÖZBAKAN KİMDİR?

Kısmetse Olur yarışması ile tanınan Murat Özbakan o dönemde Mehtap isimli gelin adayı ile ilgilenmişti. Murat Özbakan 46 yaşında ve İstanbul doğumlu. Tekstil sektöründe olan Murat Özbakan, kendini işadamı olarak tanıtıyor.

Murat Özbakan şu anda Nazlı Derman isimli bir başka kadınla birlikte.



 


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