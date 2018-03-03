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Seda Bakan ile eşi Ali Erel'in eğlence gecesi kavgalı bitti

Önceki akşam Asmalımescit’teki Nova isimli mekanda eğlenen oyuncu Seda Bakan ile eşi Ali Erel, ilerleyen saatlerde bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştı

03 Mart 2018, Cumartesi 10:14
Seda Bakan ile eşi Ali Erel'in eğlence gecesi kavgalı bitti
Etrafındakilerin bakışları üzerine cep telefonuyla ilgilenen Seda Bakan, bir süre sonra mekandan sinirle ayrıldı. Ali Erel de eşinin peşinden çıktı.

Çift, Asmalımescit sokaklarında gözden kayboldu.


SEDA BAKAN KİMDİR?


Seda Bakan Erel 10 Ekim 1985'te Gebze'de doğdu. Sakarya Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü mezunu. Özellikle Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisindeki Eda rolüyle tanındı.


Behzat Ç.

Kardeş Payı dizisindeki Feyza rolüyle popülerliğini arttırmıştır. TV8'de yayımlanan Yetenek Sizsiniz Türkiye programının 2016 sezonunda juri üyeliği yapmıştır.




Seda Bakan, Kardeş Payı dizisinde Murat Cemcir ve Ahmet Kural ile birlikte.

Oyuncu Seda Bakan, 4 Ekim 2014 tarihinde müzisyen Ali Erel ile evlendi.
 

YER ALDIĞI PROJELER HANGİLERİ?


ArifV216 (2018)
Bana Sevmeyi Anlat (2016-2017) (Leylâ) 
Kara Bela (2015) (Burcu)
Kardeş Payı (2014-2015) (Feyyza)
Zaman Makinesi 1973 (2014) (Yasemin/Deniz)
Behzat Ç. Ankara Yanıyor (2013)
Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm (2011) (Eda Akkaya)
Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi (2010-2013) (Eda Akkaya)
Şen Yuva (2010) (Oya)
Umut (2009) (Meryem) 
Geniş Aile (2009) (Esma)
Makber (2009) (Güneş)
Adanalı (2008-2009) (Başak)
Pars: Narkoterör (2008) (Zülfiye - Zülüf)
 

ALİ EREL KİMDİR?
 

Ali Erel, 1984 Ankara doğumlu müzisyendir. 2011 yılında 'Değiştik' albümü ile dikkat çekti. 2017'de 'Ben Bir Hayaletim Artık' şarkısını çıkardı. Bu şarkı 'Bana Sevmeyi Anlat' dizisinin finaline damga vurdu. 2015 yılında Seda Bakan ile evlendi.



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