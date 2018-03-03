Seda Bakan ile eşi Ali Erel'in eğlence gecesi kavgalı bitti



SEDA BAKAN KİMDİR?

YER ALDIĞI PROJELER HANGİLERİ?

ALİ EREL KİMDİR?



Seda Bakan'ın Arif v 216 diyeti

Seda Bakan: Dırdırımla hipnotize ederim

Seda Bakan: Kocam Ali Erel'in bakışları hafızamda kazılı

Seda Bakan O Ses Türkiye'de hem göze hem kulağa hitap etti

Elif Bayram

Etrafındakilerin bakışları üzerine cep telefonuyla ilgilenenbir süre sonra mekandan sinirle ayrıldı.de eşinin peşinden çıktı.Çift, Asmalımescit sokaklarında gözden kayboldu.Seda Bakan Erel 10 Ekim 1985'te Gebze'de doğdu. Sakarya Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü mezunu. Özellikle Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisindeki Eda rolüyle tanındı.Behzat Ç.dizisindeki Feyza rolüyle popülerliğini arttırmıştır. TV8'de yayımlanan Yetenek Sizsiniz Türkiye programının 2016 sezonunda juri üyeliği yapmıştır.Seda Bakan, Kardeş Payı dizisinde Murat Cemcir ve Ahmet Kural ile birlikte.Oyuncu Seda Bakan, 4 Ekim 2014 tarihinde müzisyen Ali Erel ile evlendi.ArifV216 (2018)Bana Sevmeyi Anlat (2016-2017) (Leylâ)Kara Bela (2015) (Burcu)Kardeş Payı (2014-2015) (Feyyza)Zaman Makinesi 1973 (2014) (Yasemin/Deniz)Behzat Ç. Ankara Yanıyor (2013)Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm (2011) (Eda Akkaya)Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi (2010-2013) (Eda Akkaya)Şen Yuva (2010) (Oya)Umut (2009) (Meryem)Geniş Aile (2009) (Esma)Makber (2009) (Güneş)Adanalı (2008-2009) (Başak)Pars: Narkoterör (2008) (Zülfiye - Zülüf)Ali Erel, 1984 Ankara doğumlu müzisyendir. 2011 yılında '' albümü ile dikkat çekti. 2017'de 'Ben Bir Hayaletim Artık' şarkısını çıkardı. Bu şarkı '' dizisinin finaline damga vurdu. 2015 yılında Seda Bakan ile evlendi.