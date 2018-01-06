Seda Bakan kimdir? Seda Bakan'ın kocası Ali Erel kimdir?



SEDA BAKAN KİMDİR?



YER ALDIĞI PROJELER HANGİLERİ?



ALİ EREL KİMDİR?



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filminin vizyona girmesi ile beraber herkes filmin başrolünde oynayan'ın kim olduğunu araştırmaya başladı. Seda Bakanekranlarda uzun zamandır gördüğümüz bir isim. Ancak son filmiyle adından daha fazla söz ettirecek gibi duruyor. Sevenleri onuvedizilerinden bu yana takip ediyor.Seda Bakan Erel 10 Ekim 1985'te Gebze'de doğmuştur. Sakarya Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü mezunudur. Özellikle Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisindeki Eda rolüyle tanınmıştır.Behzat Ç.dizisindeki Feyza rolüyle popülerliğini arttırmıştır. TV8'de yayımlanan Yetenek Sizsiniz Türkiye programının 2016 sezonunda juri üyeliği yapmıştır.Eda Bakan, Kardeş Payı dizisinde Murat Cemcir ve Ahmet Kural ile birlikte.Oyuncu Seda Bakan, 4 Ekim 2014 tarihinde müzisyen Ali Erel ile evlenmiştir.ArifV216 (2018)Bana Sevmeyi Anlat (2016-2017) (Leylâ)Kara Bela (2015) (Burcu)Kardeş Payı (2014-2015) (Feyyza)Zaman Makinesi 1973 (2014) (Yasemin/Deniz)Behzat Ç. Ankara Yanıyor (2013)Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm (2011) (Eda Akkaya)Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi (2010-2013) (Eda Akkaya)Şen Yuva (2010) (Oya)Umut (2009) (Meryem)Geniş Aile (2009) (Esma)Makber (2009) (Güneş)Adanalı (2008-2009) (Başak)Pars: Narkoterör (2008) (Zülfiye - Zülüf)Ali Erel, 1984 Ankara doğumlu müzisyendir. 2011 yılında '' albümü ile dikkat çekmiştir. 2017'de 'Ben Bir Hayaletim Artık' şarkısını çıkarmıştır. Bu şarkı '' dizisinin finaline damga vurmuştur. 2015 yılında Seda Bakan ile evlenmiştir.