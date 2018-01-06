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Seda Bakan kimdir? Seda Bakan'ın kocası Ali Erel kimdir?

Cem Yılmaz'ın son filmi Arif V 216 ile dikkatleri üzerinde toplayan Seda Bakan kimdir? Seda Bakan'ın kocası Ali Erel kimdir? birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki kimdir Seda Bakan... İşte detaylar

Seda Bakan kimdir? Seda Bakan'ın kocası Ali Erel kimdir?
Arif V 216 filminin vizyona girmesi ile beraber herkes filmin başrolünde oynayan Seda Bakan'ın kim olduğunu araştırmaya başladı. Seda Bakan ekranlarda uzun zamandır gördüğümüz bir isim. Ancak son filmiyle adından daha fazla söz ettirecek gibi duruyor. Sevenleri onu Behzat Ç. ve Kardeş Payı dizilerinden bu yana takip ediyor.


SEDA BAKAN KİMDİR?

Seda Bakan Erel 10 Ekim 1985'te Gebze'de doğmuştur. Sakarya Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü mezunudur. Özellikle Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisindeki Eda rolüyle tanınmıştır.


Behzat Ç.

Kardeş Payı dizisindeki Feyza rolüyle popülerliğini arttırmıştır. TV8'de yayımlanan Yetenek Sizsiniz Türkiye programının 2016 sezonunda juri üyeliği yapmıştır.


Eda Bakan, Kardeş Payı dizisinde Murat Cemcir ve Ahmet Kural ile birlikte.

Oyuncu Seda Bakan, 4 Ekim 2014 tarihinde müzisyen Ali Erel ile evlenmiştir.


YER ALDIĞI PROJELER HANGİLERİ?


ArifV216 (2018)
Bana Sevmeyi Anlat (2016-2017) (Leylâ) 
Kara Bela (2015) (Burcu)
Kardeş Payı (2014-2015) (Feyyza)
Zaman Makinesi 1973 (2014) (Yasemin/Deniz)
Behzat Ç. Ankara Yanıyor (2013)
Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm (2011) (Eda Akkaya)
Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi (2010-2013) (Eda Akkaya)
Şen Yuva (2010) (Oya)
Umut (2009) (Meryem) 
Geniş Aile (2009) (Esma)
Makber (2009) (Güneş)
Adanalı (2008-2009) (Başak)
Pars: Narkoterör (2008) (Zülfiye - Zülüf)


ALİ EREL KİMDİR?
 

Ali Erel, 1984 Ankara doğumlu müzisyendir. 2011 yılında 'Değiştik' albümü ile dikkat çekmiştir. 2017'de 'Ben Bir Hayaletim Artık' şarkısını çıkarmıştır. Bu şarkı 'Bana Sevmeyi Anlat' dizisinin finaline damga vurmuştur. 2015 yılında Seda Bakan ile evlenmiştir.



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