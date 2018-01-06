Seda Bakan: Kocam Ali Erel'in bakışları hafızamda kazılı

SELİN KELEŞ

selin.keles@posta.com.tr



ALİ'NİN BANA BAKIŞLARI HAFIZAMDA KAZILI

Seda Bakan kimdir? Seda Bakan'ın kocası Ali Erel kimdir?

İdil Janet Demiray

Oyunculuk.Stevie Wonder, ‘Higher Ground’.Anadolu Yakası’ndan Avrupa Yakası’na salıncak kurmak isterdim.“Oku kızım.” Ama gerçekten öyle.Dırdırımla hipnotize ederim.Kaykay öğrenmek. Afrika seyahatine çıkmak. Bebek yapmak.1. sınıftayken annemin okuldan almasını beklemeden eve dönmeye çalışmıştım ve kaybolmuştum. Polis beni bulup babamın dükkanına bırakmıştı.Hayvanları ısırarak seven Elmyra.“Aman Tanrım! Çizgilerim yok...” derim.Türkiye’de yaşadığımız için artık hiçbir şeye şaşırmıyorum.Bayramlardaki boş halini çok seviyorum.Çok iyi bir yıldı benim için, şükürler olsun.Tabii ki görünmezlik.Bu özelliği hiç istemezdim. Bazen bir şeyleri bilmemek daha iyi.Twitter’dan bu bilgiyi paylaşırdım.Elmyra’nın nasıl yazıldığını.Takmayacaksın!Bulutların arasında.Madonna.1969 yazı.Yoğurt, sarımsak, nane. Bu üçlüyü nereye koysak olur.Eşim Ali’nin (Erel) bana bakışları daima hafızamda kazılı.Dinlediği müzik.Almayayım, teşekkürler.Ses.Akışına bırakırım.Cep telefonuma bakmamaya çalışırım.