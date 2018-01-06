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Seda Bakan: Kocam Ali Erel'in bakışları hafızamda kazılı

Selin Keleş ile Tuhaf Sorular'ın bu haftaki konuğu Seda Bakan...

06 Ocak 2018, Cumartesi 07:41
Seda Bakan: Kocam Ali Erel'in bakışları hafızamda kazılı
SELİN KELEŞ
selin.keles@posta.com.tr

■ Yaptığınız en büyük çılgınlık ne?

Oyunculuk.

■ Hayat felsefeniz bir şarkı olsa...

Stevie Wonder, ‘Higher Ground’.

■ Ne icat etmek isterdiniz?

Anadolu Yakası’ndan Avrupa Yakası’na salıncak kurmak isterdim.

Aldığınız en iyi tavsiye?

“Oku kızım.” Ama gerçekten öyle.

■ Hangi özelliğiniz alışkanlık yapar?

Dırdırımla hipnotize ederim.

■ Ölmeden önce kesinlikle yapmak istediğiniz üç şey?

Kaykay öğrenmek. Afrika seyahatine çıkmak. Bebek yapmak.

■ İlkokulda yaptığınız en büyük yaramazlık?

1. sınıftayken annemin okuldan almasını beklemeden eve dönmeye çalışmıştım ve kaybolmuştum. Polis beni bulup babamın dükkanına bırakmıştı.

■ Kendinize en yakın hissettiğiniz kurgu karakter?

Hayvanları ısırarak seven Elmyra.

■ Bir sabah 18 yaşınıza geri döndüğünüzü fark ettiniz. Ne yaparsınız?

“Aman Tanrım! Çizgilerim yok...” derim.

■ Başınıza gelen en tuhaf olay?

Türkiye’de yaşadığımız için artık hiçbir şeye şaşırmıyorum.

■ İstanbul’un en çok nesini seviyorsunuz?

Bayramlardaki boş halini çok seviyorum.

■ 2017’nin nasıl geçtiğini özetler misiniz?

Çok iyi bir yıldı benim için, şükürler olsun.



■ Süper güce sahip olsanız ne olurdu?

Tabii ki görünmezlik.

■ İnsanların aklından geçenleri okuyabiliyor olsaydınız?

Bu özelliği hiç istemezdim. Bazen bir şeyleri bilmemek daha iyi.

■ 48 saat sonra dünyanın sonu geliyor ve bir tek siz biliyorsunuz. Ne yaparsınız?

Twitter’dan bu bilgiyi paylaşırdım.

■ Google’da en son neyi aradınız?

Elmyra’nın nasıl yazıldığını.

■ Hayattan öğrendiğiniz en önemli ders?

Takmayacaksın!

■ Bir masal kahramanı olsanız, masalınız nasıl başlardı?

Bulutların arasında.

■ Bir kaç saatinizi kim olarak geçirmek isterdiniz?

Madonna.



■ Hangi yıla ışınlanmak isterdiniz?

1969 yazı.

■ Birbirine uyan üç lezzet?

Yoğurt, sarımsak, nane. Bu üçlüyü nereye koysak olur.


ALİ'NİN BANA BAKIŞLARI HAFIZAMDA KAZILI


■ Hafızanız silinecek olsa, hangi anıyı daima hatırlamak isterdiniz?

Eşim Ali’nin (Erel) bana bakışları daima hafızamda kazılı.

■ Sevgilinizin odasında ne olmak isterdiniz?

Dinlediği müzik.

■ Kendinizi klonlamak ister misiniz?

Almayayım, teşekkürler.

■ İsminizin anlamı nedir?

Ses.

■ İşler ters gittiğinde ne yaparsınız?

Akışına bırakırım.

■ Karşınızdakini önemsediğinizi belli etmek ne yaparsınız?

Cep telefonuma bakmamaya çalışırım.

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