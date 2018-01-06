Seda Bakan: Kocam Ali Erel'in bakışları hafızamda kazılı

SELİN KELEŞ
selin.keles@posta.com.tr
■ Yaptığınız en büyük çılgınlık ne?
Oyunculuk.
■ Hayat felsefeniz bir şarkı olsa...
Stevie Wonder, ‘Higher Ground’.
■ Ne icat etmek isterdiniz?
Anadolu Yakası’ndan Avrupa Yakası’na salıncak kurmak isterdim.
■ Aldığınız en iyi tavsiye?
“Oku kızım.” Ama gerçekten öyle.
■ Hangi özelliğiniz alışkanlık yapar?
Dırdırımla hipnotize ederim.
■ Ölmeden önce kesinlikle yapmak istediğiniz üç şey?
Kaykay öğrenmek. Afrika seyahatine çıkmak. Bebek yapmak.
■ İlkokulda yaptığınız en büyük yaramazlık?
1. sınıftayken annemin okuldan almasını beklemeden eve dönmeye çalışmıştım ve kaybolmuştum. Polis beni bulup babamın dükkanına bırakmıştı.
■ Kendinize en yakın hissettiğiniz kurgu karakter?
Hayvanları ısırarak seven Elmyra.
■ Bir sabah 18 yaşınıza geri döndüğünüzü fark ettiniz. Ne yaparsınız?
“Aman Tanrım! Çizgilerim yok...” derim.
■ Başınıza gelen en tuhaf olay?
Türkiye’de yaşadığımız için artık hiçbir şeye şaşırmıyorum.
■ İstanbul’un en çok nesini seviyorsunuz?
Bayramlardaki boş halini çok seviyorum.
■ 2017’nin nasıl geçtiğini özetler misiniz?
Çok iyi bir yıldı benim için, şükürler olsun.
■ Süper güce sahip olsanız ne olurdu?
Tabii ki görünmezlik.
■ İnsanların aklından geçenleri okuyabiliyor olsaydınız?
Bu özelliği hiç istemezdim. Bazen bir şeyleri bilmemek daha iyi.
■ 48 saat sonra dünyanın sonu geliyor ve bir tek siz biliyorsunuz. Ne yaparsınız?
Twitter’dan bu bilgiyi paylaşırdım.
■ Google’da en son neyi aradınız?
Elmyra’nın nasıl yazıldığını.
■ Hayattan öğrendiğiniz en önemli ders?
Takmayacaksın!
■ Bir masal kahramanı olsanız, masalınız nasıl başlardı?
Bulutların arasında.
■ Bir kaç saatinizi kim olarak geçirmek isterdiniz?
Madonna.
■ Hangi yıla ışınlanmak isterdiniz?
1969 yazı.
■ Birbirine uyan üç lezzet?
Yoğurt, sarımsak, nane. Bu üçlüyü nereye koysak olur.
■ Hafızanız silinecek olsa, hangi anıyı daima hatırlamak isterdiniz?
ALİ'NİN BANA BAKIŞLARI HAFIZAMDA KAZILI
Eşim Ali’nin (Erel) bana bakışları daima hafızamda kazılı.
■ Sevgilinizin odasında ne olmak isterdiniz?
Dinlediği müzik.
■ Kendinizi klonlamak ister misiniz?
Almayayım, teşekkürler.
■ İsminizin anlamı nedir?
Ses.
■ İşler ters gittiğinde ne yaparsınız?
Akışına bırakırım.
■ Karşınızdakini önemsediğinizi belli etmek ne yaparsınız?
Cep telefonuma bakmamaya çalışırım.
Seda Bakan kimdir? Seda Bakan'ın kocası Ali Erel kimdir?
İdil Janet Demiray