Seda Bakan O Ses Türkiye'de hem göze hem kulağa hitap etti

İŞTE SEDA BAKAN'IN O SES TÜRKİYE PERFORMANSI...



SEDA BAKAN KİMDİR?



Filmleri:

Seda Bakan diyete başladı

Seda Bakan eşi ile Mavdivler'de!

Seda Bakan anne olmak istiyor

Seda Bakan cenazeden paylaştı!

Seda Bakan şarkı söyledi stüdyo yıkıldı!

Elif Bayram

Son dönemin yıldızı parlayan isimlerinden olanseyircileri büyüledi. Peki Seda Bakan kimdir? İşte Seda Bakan'la ilgili detaylar...5 Ocak’ta vizyona girecek, ‘Arif v 216’ darol alan Seda Bakan, O Ses Türkiye'deimzalı kıyafetiyle hem göze hem de kulağa hitap etti.Seda Bakan programda, filmde de seslendirdiğişarkısını söyledi.Öte yandan Seda Bakan çekimler öncesinde Hadise'yle çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.10 Ekim 1985 tarihinde Kocaeli, Gebze'de doğdu. Anne tarafı Selanik'li, baba tarafı Saraybosnalı. Bir ağabeyi var. Sakarya Üniversitesi Dış Ticaret Bölümünden mezun. TÜRVAK Sinema – TV Eğitim Merkezi'nde eğitim aldı.Seda Bakan, çeşitli dizilerde rol aldı. Özellikle dedizisindeki Eda rolüyle tanındı.Seda Bakan, 2014 yılında yayınlanan, başrollerinde Ahmet Kural ve Murat Cemcir‘in rol aldığı “Kardeş Payı” adlı dizide de oynadı.2014 – Kardeş Payı2014 – Zaman Makinesi 19732013 – Behzat Ç. Ankara Yanıyor2011 – Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm2010-2013- Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi2010 – Şen Yuva2009 – Umut2009 – Geniş Aile2009 – Makber2008-2009 – Adanalı2008 – Pars: Narkoterör2007 – Sana Mecburum