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Seda Bakan O Ses Türkiye'de hem göze hem kulağa hitap etti

O Ses Türkiye'nin yılbaşı bölümünde sahneye çıkan güzel oyuncu Seda Bakan kıyafetiyle büyüledi. İşte Seda Bakan'ın O Ses Türkiye performansı...

01 Ocak 2018, Pazartesi 17:16
Seda Bakan O Ses Türkiye'de hem göze hem kulağa hitap etti
Son dönemin yıldızı parlayan isimlerinden olan Seda Bakan, O Ses Türkiye'de seyircileri büyüledi. Peki Seda Bakan kimdir? İşte Seda Bakan'la ilgili detaylar...

5 Ocak’ta vizyona girecek, ‘Arif v 216’ da Cem Yılmaz ve Ozan Güven’le rol alan Seda Bakan, O Ses Türkiye'de Raisa&Vanessa imzalı kıyafetiyle hem göze hem de kulağa hitap etti. 

Seda Bakan, ‘O Ses Türkiye Yılbaşı’ programı için jüri karşısına geçti.

Seda Bakan programda, filmde de seslendirdiği  'Sen Bir yana Dünya Bir Yana' şarkısını söyledi. 

İŞTE SEDA BAKAN'IN O SES TÜRKİYE PERFORMANSI...





Öte yandan Seda Bakan çekimler öncesinde Hadise'yle çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Seda Bakan çekimler öncesinde Hadise'yle çektirdiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı


SEDA BAKAN KİMDİR?



Seda Bakan, 10 Ekim 1985 tarihinde Kocaeli, Gebze'de doğdu. Anne tarafı Selanik'li, baba tarafı Saraybosnalı. Bir ağabeyi var. Sakarya Üniversitesi Dış Ticaret Bölümünden mezun.  TÜRVAK Sinema – TV Eğitim Merkezi'nde eğitim aldı.

Seda Bakan, çeşitli dizilerde rol aldı. Özellikle de “Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi” dizisindeki Eda rolüyle tanındı.

Seda Bakan, 2014 yılında yayınlanan, başrollerinde Ahmet Kural ve Murat Cemcir‘in rol aldığı “Kardeş Payı” adlı dizide de oynadı.


Filmleri:


2014 – Kardeş Payı
2014 – Zaman Makinesi 1973
2013 – Behzat Ç. Ankara Yanıyor
2011 – Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm
2010-2013- Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi
2010 – Şen Yuva
2009 – Umut
2009 – Geniş Aile
2009 – Makber
2008-2009 – Adanalı
2008 – Pars: Narkoterör
2007 – Sana Mecburum

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