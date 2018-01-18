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Seda Sayan: 6 kere evlendim, 7.'si çok özel olmalı! (Eski aşkı Murat Karabova ile aşk mı yaşıyor?

Seda Sayan'dan kafa karıştıran evlilik açıklaması. Seda Sayan, ''Evlenmek isteyenlere benden tüyo. Evlenmek istemiyorum diyeceksiniz benim gibi o zaman evlenirsiniz. Ben evlilikte başarısız bir kadınım. 6 kere evlendim. 7.'si çok özel olmalı.'' dedi

Seda Sayan: 6 kere evlendim, 7.'si çok özel olmalı! (Eski aşkı Murat Karabova ile aşk mı yaşıyor?
Galerici Murat Karabova'nın Seda Sayan için mekan kapatmasıyla aralarında aşk iddiaları çıkmıştı. Mekanda Seda Sayan'ın Murat Karabova'ya bakarak şarkı söylemesi ise iddiaları güçlendirmişti.

Seda Sayan aşk iddialarını yalanlamayınca Murat Karabova ile evleneceği yönünde haberler çıkmaya başladı.



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Seda Sayan programında "Evlenmek isteyenlere benden tüyo. Evlenmek istemiyorum diyeceksiniz benim gibi o zaman evlenirsiniz." demesiyle kafalarda soru işareti uyandırdı.

Programındaki yorumcusu "Seda Hanım evlilik var mı?" diye sordu.

Seda Sayan, "Ben evlilikte başarısız bir kadınım. 6 kere evlendim. 7.'si çok özel olmalı. Kişi uslu durursa zamanı gelince kısmetse olur. Ama şu an evlenmiyorum." dedi.

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Seda Sayan, Murat Karabova ile evlenirse tedirgin olduğu noktayı şu sözlerle ifade etti: "Evlenirsem Murat'ı ayartacak çok kadın var!"

SEDA SAYAN İLE MURAT KARABOVA İLİŞKİSİ NASIL BAŞLAMIŞTI?

Murat Karabova ile Seda Sayan ilk olarak geçen Haziran'da, Bodrum'da bir mekanda görüldü. Locadan Demet Akalın'ı izlediler. Daha sonra Türkbükü'nde düzenlenen bir partide eğlendiler. 

Seda SayanMurat Karabova'ya Kara Gözlüm şarkısını söyledi. Murat Karabova büyük hayranlık duyduğu Seda Sayan ile bilinmeyen bir sebeple tartışmış, kendisini affettirmek için Seda Sayan'ın peşinden Kıbrıs'a gitmişti.

Ancak bu işiki uzun sürmedi, ikili iki ay önce ayrıldı.

Seda Sayan, Murat Karabova'dan ayrılmasının nedeni etrafındakıilerin 'o adama dikkat et!' uyarılarında bulunması.

Bir diğer iddia Murat Karabova'ya iki çocuğunun annesi ve hemşire olan eski eşi Aslı Sarıpınar'ın baktığı ve ikilinin yeniden bir araya gelmesinin iddia edilmesi.


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