Seda Sayan: 6 kere evlendim, 7.'si çok özel olmalı! (Eski aşkı Murat Karabova ile aşk mı yaşıyor?

Murat Karabova kimdir? (Seda Sayan'ın eski aşkı Murat Karabova kaç yaşında?)

Murat Karabova'dan Seda Sayan'a 100 bin liralık bileklik

SEDA SAYAN İLE MURAT KARABOVA İLİŞKİSİ NASIL BAŞLAMIŞTI?

Çiğdem Saltık

'nıniçin mekan kapatmasıyla aralarında aşk iddiaları çıkmıştı. Mekanda'ın'ya bakarak şarkı söylemesi ise iddiaları güçlendirmişti.iddialarını yalanlamayıncaa ile evleneceği yönünde haberler çıkmaya başladı.programında "Evlenmek isteyenlere benden tüyo. Evlenmek istemiyorum diyeceksiniz benim gibi o zaman evlenirsiniz." demesiyle kafalarda soru işareti uyandırdı.Programındaki yorumcusu "Seda Hanım evlilik var mı?" diye sordu., "Ben evlilikte başarısız bir kadınım. 6 kere evlendim. 7.'si çok özel olmalı. Kişi uslu durursa zamanı gelince kısmetse olur. Ama şu an evlenmiyorum." dedi.ile evlenirse tedirgin olduğu noktayı şu sözlerle ifade etti: "Evlenirsem Murat'ı ayartacak çok kadın var!"ilk olarak geçen Haziran'da, Bodrum'da bir mekanda görüldü. Locadanı izlediler. Daha sonra Türkbükü'nde düzenlenen bir partide eğlendiler.yasöyledi. Murat Karabova büyük hayranlık duyduğu Seda Sayan ile bilinmeyen bir sebeple tartışmış, kendisini affettirmek için Seda Sayan'ın peşinden Kıbrıs'a gitmişti.Ancak bu işiki uzun sürmedi, ikili iki ay önce ayrıldı.ayrılmasının nedeni etrafındakıilerin 'o adama dikkat et!' uyarılarında bulunması.Bir diğer iddiaiki çocuğunun annesi ve hemşire olan eski eşi Aslı Sarıpınar'ın baktığı ve ikilinin yeniden bir araya gelmesinin iddia edilmesi.