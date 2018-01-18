Seda Sayan: 6 kere evlendim, 7.'si çok özel olmalı! (Eski aşkı Murat Karabova ile aşk mı yaşıyor?

Galerici Murat Karabova
'nın Seda Sayan
için mekan kapatmasıyla aralarında aşk iddiaları çıkmıştı. Mekanda Seda Sayan
'ın Murat Karabova
'ya bakarak şarkı söylemesi ise iddiaları güçlendirmişti.
Seda Sayan aşk
iddialarını yalanlamayınca Murat Karabov
a ile evleneceği yönünde haberler çıkmaya başladı.
Murat Karabova kimdir? (Seda Sayan'ın eski aşkı Murat Karabova kaç yaşında?)
Seda Sayan
programında "Evlenmek isteyenlere benden tüyo. Evlenmek istemiyorum diyeceksiniz benim gibi o zaman evlenirsiniz." demesiyle kafalarda soru işareti uyandırdı.
Programındaki yorumcusu "Seda Hanım evlilik var mı?" diye sordu.
Seda Sayan
, "Ben evlilikte başarısız bir kadınım. 6 kere evlendim. 7.'si çok özel olmalı. Kişi uslu durursa zamanı gelince kısmetse olur. Ama şu an evlenmiyorum." dedi.
Murat Karabova'dan Seda Sayan'a 100 bin liralık bileklik
Seda Sayan
, Murat Karabova
ile evlenirse tedirgin olduğu noktayı şu sözlerle ifade etti: "Evlenirsem Murat'ı ayartacak çok kadın var!"
SEDA SAYAN İLE MURAT KARABOVA İLİŞKİSİ NASIL BAŞLAMIŞTI?
Murat Karabova ile Seda Sayan
ilk olarak geçen Haziran'da, Bodrum'da bir mekanda görüldü. Locadan Demet Akalın'
ı izlediler. Daha sonra Türkbükü'nde düzenlenen bir partide eğlendiler.
Seda Sayan
, Murat Karabova'
ya Kara Gözlüm şarkısını
söyledi. Murat Karabova büyük hayranlık duyduğu Seda Sayan ile bilinmeyen bir sebeple tartışmış, kendisini affettirmek için Seda Sayan'ın peşinden Kıbrıs'a gitmişti.
Ancak bu işiki uzun sürmedi, ikili iki ay önce ayrıldı.
Seda Sayan, Murat Karabova'dan
ayrılmasının nedeni etrafındakıilerin 'o adama dikkat et!' uyarılarında bulunması.
Bir diğer iddia Murat Karabova'ya
iki çocuğunun annesi ve hemşire olan eski eşi Aslı Sarıpınar'ın baktığı ve ikilinin yeniden bir araya gelmesinin iddia edilmesi.
Çiğdem Saltık