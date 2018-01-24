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Seda Sayan'a Murat Karabova şoku (Murat Karabova hangi şarkıcının klibinde oynadı?)

Galerici Murat Karabova son dönemde şarkıcı Seda Sayan ile aşk yaşadığı için manşetlerden inmiyordu. Murat Karabova'nın 2014'te şarkıcı Hacer Tülü'nün klibinde oynadığı ortaya çıktı

24 Ocak 2018, Çarşamba 13:19
Seda Sayan'a Murat Karabova şoku (Murat Karabova hangi şarkıcının klibinde oynadı?)
Galerici Murat Karabova'nın şarkıcı Seda Sayan ile aşk yaşaması gündeme bomba gibi düşmüştü. İkili yolları ayırsa da sürekli birlikte görüntüleniyordu.

Murat Karabova'nın aslında Seda Sayan 'dan önce kameralara aşina olduğu ortaya çıktı. Meğer Murat Karabova şarkıcı Hacer Tülü'nün Mayıs 2014'te çıkan Tanımadın Say isimli şarkısında oynamış.

İŞTE O KLİP:




MURAT KARABOVA KİMDİR?

İsmi Seda Sayan ile yaşadığı ilişkiyle sık sık gündeme gelen Murat Karabova 1971 yılında doğdu.

Magazin dünyasının yakından tanıdığı bir isim olan ve adı daha önce Yeşim Salkım, Aslıhan Hünel gibi birçok ünlü isimle geçen Murat Karabova, galericilik yapıyor.
 

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SEDA SAYAN İLE MURAT KARABOVA İLİŞKİSİ NASIL BAŞLAMIŞTI?


Murat Karabova ile Seda Sayan ilk olarak geçen yaz Haziran'da, Bodrum'da bir mekanda görüldü. Locadan Demet Akalın'ı izlediler. Daha sonra Türkbükü'nde düzenlenen bir partide eğlendiler. 

Seda SayanMurat Karabova'ya Kara Gözlüm şarkısını söyledi. Murat Karabova büyük hayranlık duyduğu Seda Sayan ile bilinmeyen bir sebeple tartışmış, kendisini affettirmek için Seda Sayan'ın peşinden Kıbrıs'a gitmişti. Ancak bu işiki uzun sürmedi, ikili daha sonra ayrıldı.

Seda Sayan, Murat Karabova'dan ayrılmasının nedeni etrafındakilerin 'o adama dikkat et!' uyarılarında bulunması.

İkili yolları ayırsa da sürekli birlikte görüntülenmeye devam ediyor.

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