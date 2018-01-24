Seda Sayan'a Murat Karabova şoku (Murat Karabova hangi şarkıcının klibinde oynadı?)

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MURAT KARABOVA KİMDİR?

Seda Sayan'dan Murat Karabova açıklaması (Murat Karabova kimdir?)







SEDA SAYAN İLE MURAT KARABOVA İLİŞKİSİ NASIL BAŞLAMIŞTI?

Seda Sayan'ın programı neden yok? (Yayınına son mu verildi?)

Çiğdem Saltık

Galerici'nın şarkıcıile aşk yaşaması gündeme bomba gibi düşmüştü. İkili yolları ayırsa da sürekli birlikte görüntüleniyordu.'nın aslında'dan önce kameralara aşina olduğu ortaya çıktı. Meğer Murat Karabova'nün Mayıs 2014'te çıkanisimli şarkısında oynamış.İsmiile yaşadığı ilişkiyle sık sık gündeme gelen1971 yılında doğdu.Magazin dünyasının yakından tanıdığı bir isim olan ve adı daha önce Yeşim Salkım, Aslıhan Hünel gibi birçok ünlü isimle geçen, galericilik yapıyor.ilk olarak geçen yaz Haziran'da, Bodrum'da bir mekanda görüldü. Locadanı izlediler. Daha sonra Türkbükü'nde düzenlenen bir partide eğlendiler.yasöyledi. Murat Karabova büyük hayranlık duyduğu Seda Sayan ile bilinmeyen bir sebeple tartışmış, kendisini affettirmek için Seda Sayan'ın peşinden Kıbrıs'a gitmişti. Ancak bu işiki uzun sürmedi, ikili daha sonra ayrıldı.ayrılmasının nedeni etrafındakilerin 'o adama dikkat et!' uyarılarında bulunması.İkili yolları ayırsa da sürekli birlikte görüntülenmeye devam ediyor.