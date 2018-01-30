Seda Sayan'a şok suçlama: Babamın katili



"BABAMIN KATİLİ"

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İdil Janet Demiray

Şamdan adlı ünlü mekanın sahibi Seda Sayan ile polemik yaşayan işletmeci''Kirayı 90 bin dolara çıkardı. Haziran'da çıkacaktık ama Şubat ayında kapıya koydu'' demişti.Tuna, Sayan'ın tahliye talebini reddetti. Bunun üzerine İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuran Seda Sayan, tahliye davası açtı. İkili arasında tahliye davası devam ederken Refik Tuna, vefat etti.Babasının ölümünü, tahliye davası sonrası geçirdiği rahatsızlığa bağlayan Deniz Tuna, sosyal medyadan Seda Sayan hakkında, "Babamın katili" şeklinde bir mesaj paylaştı.İstanbul Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Deniz Tuna hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Hakkındaki yakalama kararı devam eden Tuna, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.(Sabah)