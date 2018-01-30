Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

Seda Sayan'a şok suçlama: Babamın katili

Şarkıcı Seda Sayan'ın davalık olduğu kiracısı Mehmet Refik Tuna'nın geçirdiği rahatsızlık sonucu ölmesinin ardından oğlu tarafından şok bir iddia ortaya atıldı. Tuna, sosyal medyadan Sayan için 'Babamın Katili' paylaşımını yaptı, Tuna hakkında yakalama kararı çıkartıldı

Seda Sayan'a şok suçlama: Babamın katili
Şamdan adlı ünlü mekanın sahibi Seda Sayan ile polemik yaşayan işletmeci Mehmet Tuna  ''Kirayı 90 bin dolara çıkardı. Haziran'da çıkacaktık ama Şubat ayında kapıya koydu'' demişti.

Tuna, Sayan'ın tahliye talebini reddetti. Bunun üzerine İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuran Seda Sayan, tahliye davası açtı. İkili arasında tahliye davası devam ederken Refik Tuna, vefat etti.


"BABAMIN KATİLİ"


Babasının ölümünü, tahliye davası sonrası geçirdiği rahatsızlığa bağlayan Deniz Tuna, sosyal medyadan Seda Sayan hakkında, "Babamın katili" şeklinde bir mesaj paylaştı.

İstanbul Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Deniz Tuna hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Hakkındaki yakalama kararı devam eden Tuna, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

(Sabah)

Seda Sayan'ın yeni kiracısı Fatih Ürek oldu Seda Sayan'ın yeni kiracısı Fatih Ürek oldu
Mehmet Tuna: Seda Sayan bizi kapıya koydu!Mehmet Tuna: Seda Sayan bizi kapıya koydu!
Seda Sayan ve Sezen Aksu arasında 'Şamdan' kriziSeda Sayan ve Sezen Aksu arasında 'Şamdan' krizi
İstanbul'un 42 yıllık mekanı Şamdan kapandı! İşte olayın perde arkasıİstanbul'un 42 yıllık mekanı Şamdan kapandı! İşte olayın perde arkası
 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sarp Apak: Evde karımın sözü geçer

Sarp Apak: Evde karımın sözü geçer
Esin Gündoğdu 2 yılda 6 kilo verdi

Esin Gündoğdu 2 yılda 6 kilo verdi
Emina Sandal ve Mustafa Sandal Londra'da kutlama yapmış

Emina Sandal ve Mustafa Sandal Londra'da kutlama yapmış
​Siyah Beyaz Aşk 15. bölüm (Siyah Beyaz Aşk son bölüm)

​Siyah Beyaz Aşk 15. bölüm (Siyah Beyaz Aşk son bölüm)
Çukur 14. bölüm özeti (Çukur son bölüm)

Çukur 14. bölüm özeti (Çukur son bölüm)
Belçim Bilgin Fi-Çi dizisine dahil oldu

Belçim Bilgin Fi-Çi dizisine dahil oldu
Selda Bağcan’ı daha yakından tanımanızı sağlayacak 10 bilgi

Selda Bağcan’ı daha yakından tanımanızı sağlayacak 10 bilgi
Son dakika! Seren Serengil'i cezaevine almadılar

Son dakika! Seren Serengil'i cezaevine almadılar
Caner Toygar'ın eşi Berke'den şoke eden sözler: Caner beni arabadan atmaya kalktı

Caner Toygar'ın eşi Berke'den şoke eden sözler: Caner beni arabadan atmaya kalktı
Dakikalar sonra cezaevine girecek olan Seren Serengil, Seda Sayan'ın programına bağlandı

Dakikalar sonra cezaevine girecek olan Seren Serengil, Seda Sayan'ın programına bağlandı
Seren Serengil kimdiri kaç yaşında? (Seren Serengil gündemden düşmüyor)

Seren Serengil kimdiri kaç yaşında? (Seren Serengil gündemden düşmüyor)