Seda Sayan Ahmet Kaya şarkısı söyledi! Sosyal medyanın diline düştü

Gülben Ergen'i ağırladığı programında Ahmet Kaya ile özdeşleşen 'Öyle Bir Yerdeyim ki' isimli parçayı seslendiren Seda Sayan'ın performansı ekran başındaki izleyici tarafından beğenilmedi