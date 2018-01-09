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Seda Sayan Ahmet Kaya şarkısı söyledi! Sosyal medyanın diline düştü

Gülben Ergen'i ağırladığı programında Ahmet Kaya ile özdeşleşen 'Öyle Bir Yerdeyim ki' isimli parçayı seslendiren Seda Sayan'ın performansı ekran başındaki izleyici tarafından beğenilmedi

Seda Sayan Ahmet Kaya şarkısı söyledi! Sosyal medyanın diline düştü
Show TV ekranlarında format değiştirdiği programla izleyici karşısına çıkan Seda Sayan, büyük bir sürprize imza atarak daha önce Ahmet Kaya tarafından seslendirilen 'Öyle Bir Yerdeyim ki' isimli parçayı okudu.

EKRAN BAŞINDAKİ İZLEYİCİ BEĞENMEDİ

Programında ağırladığı ve "Dostum" dediği Gülben Ergen'e ithafen Ahmet Kaya ile özdeşleşen eseri seslendiren Seda Sayan'ın performansı ekran başındaki izleyiciler tarafından beğenilmedi.

Seda Sayan sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.

Seda Sayan'ın programına çıkan Gülben Ergen: Ölümümü seyrettiler!Seda Sayan'ın programına çıkan Gülben Ergen: Ölümümü seyrettiler!

İşte Seda Sayan'ın Twitter kullanıcıların diline düştüğü tweetlerden bazıları:





 


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