Seda Sayan Ahmet Kaya şarkısı söyledi! Sosyal medyanın diline düştü

Show TV
ekranlarında format değiştirdiği programla izleyici karşısına çıkan Seda Sayan
, büyük bir sürprize imza atarak daha önce Ahmet Kaya
tarafından seslendirilen 'Öyle Bir Yerdeyim ki
' isimli parçayı okudu.
EKRAN BAŞINDAKİ İZLEYİCİ BEĞENMEDİ
Programında ağırladığı ve "Dostum" dediği Gülben Ergen
'e ithafen Ahmet Kaya
ile özdeşleşen eseri seslendiren Seda Sayan
'ın performansı ekran başındaki izleyiciler tarafından beğenilmedi.
Seda Sayan sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.
Seda Sayan'ın programına çıkan Gülben Ergen: Ölümümü seyrettiler!
İşte Seda Sayan'ın Twitter kullanıcıların diline düştüğü tweetlerden bazıları:
Çiğdem Saltık