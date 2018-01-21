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Seda Sayan'dan Murat Karabova açıklaması (Murat Karabova kimdir?)

Dün akşam Şişli Günay Restaurant'ta sahne alan Seda Sayan'ı birçok dostu izlemeye gitmişti. Onlardan biri de eski sevgilisi galerici Murat Karabova oldu. İkilinin samimi videosu da sosyal medyada 'Küllenen aşkları yeniden mi alevlendi?' yorumları yaptırdı. Seda Sayan da o videoyu sosyal medya hesabından paylaşıp bir de 'Önemli' notunu düştü

Seda Sayan'dan Murat Karabova açıklaması (Murat Karabova kimdir?)
Seda Sayan bir ara sahneden inip Murat Karabova'nın yanına gitti ve elini boynuna atıp gıdısını sıktı. İşte ne olduysa bundan sonra oldu…

Sosyal medya bu görüntüyle çalkalandı. Küllenen aşk yeniden alevlendi yorumları yapıldı ama Seda Sayan'dan açıklama da gecikmedi.

''ARKADAŞLAR BİZ SEVGİLİ...''

Seda Sayan, sosyal medya hesabından çok konuşulan videoyu paylaşıp altına da 'Önemli' notunu düştü.



İŞTE SEDA SAYAN'IN PAYLAŞIMI:

''Önemli! Bu görüntüyü lütfen abartmayın. 'Seda Sayan eski sevgiliye döndü' gibi yorumlar yapmayın lütfen. Murat Bey ile görüşüyoruz. Sahneden inip tüm dostlarımı selamladığım gibi @murat.karabova hasta yatağından kalkıp üstelik gözünden önemli bir operasyon geçirip (kornea iltihabı) konserime yetiştiği için (bak iyileşmişsin) hiçbir şeyin kalmadı şakalaşmasından ibarettir. Arkadaşlar biz sevgili değiliz.''

Murat Karabova kimdir? (Seda Sayan'ın eski aşkı Murat Karabova kaç yaşında?)Murat Karabova kimdir? (Seda Sayan'ın eski aşkı Murat Karabova kaç yaşında?)



Bu arada Seda Sayan'ın dinlemeye gelenler arasında Demet Akalın ile eşi Okan Kurt ve oyuncu Gonca Vuslateri de vardı.





 


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