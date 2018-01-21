Seda Sayan'dan Murat Karabova açıklaması (Murat Karabova kimdir?)

''ARKADAŞLAR BİZ SEVGİLİ...''

İŞTE SEDA SAYAN'IN PAYLAŞIMI:

Murat Karabova kimdir? (Seda Sayan'ın eski aşkı Murat Karabova kaç yaşında?)

Bu arada Seda Sayan'ın dinlemeye gelenler arasında Demet Akalın ile eşi Okan Kurt ve oyuncu Gonca Vuslateri de vardı.

Çiğdem Saltık

bir ara sahneden inip Murat Karabova'nın yanına gitti ve elini boynuna atıp gıdısını sıktı. İşte ne olduysa bundan sonra oldu…Sosyal medya bu görüntüyle çalkalandı. Küllenen aşk yeniden alevlendi yorumları yapıldı amadan açıklama da gecikmedi., sosyal medya hesabından çok konuşulan videoyu paylaşıp altına da 'Önemli' notunu düştü.''Önemli! Bu görüntüyü lütfen abartmayın. 'Seda Sayan eski sevgiliye döndü' gibi yorumlar yapmayın lütfen. Murat Bey ile görüşüyoruz. Sahneden inip tüm dostlarımı selamladığım gibi @murat.karabova hasta yatağından kalkıp üstelik gözünden önemli bir operasyon geçirip (kornea iltihabı) konserime yetiştiği için (bak iyileşmişsin) hiçbir şeyin kalmadı şakalaşmasından ibarettir. Arkadaşlar biz sevgili değiliz.''