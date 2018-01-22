Seda Sayan'ın programı bugün neden yok? Show TV'den büyük şok

RTÜK'TEN CEZA

PEKİ SEDA SAYAN'IN PROGRAMI NE ZAMAN DEVAM EDECEK?

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Çiğdem Saltık

'dehafta içi her gün magazin ağırlıklı programını sunmaya başladı.16.00'da başlayan ve ana habere kadar devam eden program bugün ekrana gelmedi. Peki'de program neden yok?nın olmama nedeni ceza almış olması.tarafından verilen cezaya görebir süre daha yayınlanmayacak.Kanalı açanlar Gönül Sultanları adlı belgesel ve şu yazıyla karşılaşıyor:''Bu program, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun 24.11.2017 tarih ve 2017/47 sayılı toplantısında alınan 11 nolu kararı uyarınca, kuruluşumuzun 2, 3, 7, 10 ve 14 Kasım 2017 tarihlerinde saat 15.30'da yayınladığıadlı programda, 6112 sayılı kanunun 8. maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan, Yayın hizmetleri; ''Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz'' ilkesinisin ihlali nedeniyle idari tedbir uygulanması sonucu yayını durdurulan program yerine yayınlanmaktadır''Öte yandan Show TV'nin bu haftaki yayın akışına bakınca, Seda Sayan'la programının 25 Ocak Perşembe günü kaldığı yerden devam edeceği ve Seda Sayan'ın eski sevgilisi türkücü Nihat Doğan'ın konuk olacağı görülüyor.