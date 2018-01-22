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Seda Sayan'ın programı bugün neden yok? Show TV'den büyük şok

Seda Sayan hafta içi her gün Show Tv'de yeni programına başladı. Eski formattan farklı olarak Seda Sayan'ın programında artık magazin ağırlıklı konular konuşuluyordu. Özgür Aras ve Sinem Yıldız'ın yorumcu olduğu program bugün yayınlanmadı. Peki Seda Sayan'ın programı neden yok, Show TV programı yayından mı kaldırdı? İşte tüm detaylar haberimizde...

22 Ocak 2018, Pazartesi 16:14
Seda Sayan'ın programı bugün neden yok? Show TV'den büyük şok
Show TV'de Seda Sayan hafta içi her gün magazin ağırlıklı programını sunmaya başladı.16.00'da başlayan ve ana habere kadar devam eden program bugün ekrana gelmedi. Peki Show TV'de program neden yok?

RTÜK'TEN CEZA

Seda Sayan'ın programının olmama nedeni ceza almış olması.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından verilen cezaya göre Seda Sayan'ın programı bir süre daha yayınlanmayacak. 

Kanalı açanlar Gönül Sultanları adlı belgesel ve şu yazıyla karşılaşıyor:

''Bu program, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun 24.11.2017 tarih ve 2017/47 sayılı toplantısında alınan  11 nolu kararı uyarınca, kuruluşumuzun   2, 3, 7, 10 ve 14 Kasım 2017 tarihlerinde saat 15.30'da yayınladığı Seda ve Uğur'la adlı programda, 6112 sayılı kanunun 8. maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan, Yayın hizmetleri; ''Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz'' ilkesinisin ihlali nedeniyle idari tedbir uygulanması sonucu yayını durdurulan program yerine yayınlanmaktadır''

PEKİ SEDA SAYAN'IN PROGRAMI NE ZAMAN DEVAM EDECEK?



Öte yandan Show TV'nin bu haftaki yayın akışına bakınca, Seda Sayan'la programının 25 Ocak Perşembe günü kaldığı yerden devam edeceği ve Seda Sayan'ın eski sevgilisi türkücü Nihat Doğan'ın konuk olacağı görülüyor.

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